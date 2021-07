Sky e NOW: le principali novità dall’8 al 14 agosto

Agosto è già iniziato e e, come ogni mese, sarà ricco di novità portate Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dall’8 al 14 agosto 2021.

Bruno vs Tyson

Uscita: domenica 8 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

Il Docu film racconta le vite, le carriere e le personalità contrastanti del pugile britannico dei pesi massimi Frank Bruno e dell’americano Mike Tyson, dai loro inizi difficili che li hanno portati entrambi al pugilato come via d’uscita, di fuga da una vita criminale Le loro carriere sono strettamente legate sin da quei primi giorni in cui hanno combattuto insieme.

Le loro personalità erano diverse tanto quanto i loro stili di boxe da un lato Tyson era un animale veloce e feroce, dall’altro Bruno non aveva la stessa velocità, ma poteva metterti al tappeto con un solo colpo. Il documentario traccia l’ascesa e la caduta di entrambi, fuori e dentro il ring.

Breaking News a Yuba County

Uscita: lunedì 9 agosto alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Allison Janney, premio Oscar come miglior attrice non protagonista per Tonya, è al centro della black-comedy targata Sky Original con Mila Kunis, Awkwafina e la partecipazione di Ellen Barkin, Juliette Lewis e Matthew Modine.

Quando Sue sorprende suo marito a letto con un’altra, l’uomo muore di infarto. Sconvolta dagli eventi, Sue seppellisce il corpo e ne denuncia la scomparsa, approfittando della celebrità mediatica che ne deriva. Ma oltre all’amante, il marito di Sue nascondeva ben altri segreti.

Jack in the Box

Uscita: mercoledì 11 agosto alle 21.00 in prima visione su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW

Dall’Inghilterra, il terrore arriva con le sembianze di un inquietante pupazzo. Il giovane americano Casey prende servizio nel museo della cittadina inglese di Hawthorne. Tra gli oggetti in deposito, Casey trova una vecchia scatola che contiene un pupazzo.

Incuriosito dall’oggetto, scopre che l’origine risale a secoli prima in Francia e secondo la tradizione le scatole erano fatte per contenere entità malvagie.

Dietro la Notte

Uscita: giovedì 12 agosto alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Stefania Rocca e Fortunato Cerlino nel thriller, lungometraggio cinematografico di esordio, di Daniele Falleri. Marta Colombi è una donna divorziata, con una figlia e un compagno detestato dalla sua famiglia.

È anche capo della security presso un’azienda che commercia in diamanti e sta per fare l’ultima consegna a Dubai, visto che il nuovo proprietario l’ha licenziata. La notte prima della partenza però qualcuno irrompe nella villa dove vive, e Marta e sua figlia si trovano intrappolate in un armadio. Riusciranno a venirne fuori e a recuperare il malloppo?

Babyteeth – Tutti i colori di Milla

Uscita: venerdì 13 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Dall’Australia, una tragicommedia con Eliza Scanlen (Piccole donne), Ben Mendelsohn e Toby Wallace, premiato come Miglior attore esordiente al Festival di Venezia 2019. Milla è una 15enne gravemente malata.

Un giorno, mentre sta contemplando la possibilità di buttarsi sotto la metropolitana, conosce Moses, un 20enne senza fissa dimora e tossicodipendente. Milla trova così l’amore e sconvolge la vita della sua famiglia, già fragile per la sua malattia.

The L Word: Generation Q – Stagione 2

Uscita: da sabato 14 agosto alle 22.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Torna con la seconda stagione, in dieci episodi, il revival della rivoluzionaria serie tv sulla comunità LGBTQ+ di Los Angeles. I nuovi episodi esplorano le conseguenze della decisione di Sophie (Rosanny Zayas) all’aeroporto, con lei, Dani e Finley (Arienne Mandi e Jacqueline Toboni) rimaste a raccogliere i pezzi. Intanto, Bette (Jennifer Beals) continua nel suo percorso personale e professionale di riesamina delle sue radici – soggetto che anche Angie (Jordan Hull) sta esplorando a suo modo.

Dal suo risveglio post divorzio Shane (Katherine Moennig) cerca nuovi modi per mantenere fiorente il bar, mentre Alice (Leisha Hailey) è sorpresa quando, nello scrivere il suo nuovo libro le si aprono nuove direzioni. Micah (Leo Sheng) è spinto a fare i conti con la sua identità, mentre si prospettano grandi cambiamenti nella sua carriera e nella sua vita amorosa.

Le altre uscite

INTRIGO: LA NEMICA DEL CUORE : Domenica 8 agosto alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

: Domenica 8 agosto alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW AMERICA’S GOT TALENT THE CHAMPIONS – St. 2 – Da lunedì 9 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

– Da lunedì 9 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW THE LOVERS & THE DESPOT – Lunedì 9 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

– Lunedì 9 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW OMAGGIO A ROBIN WILLIAMS – Mercoledì 11 agosto alle 21.00 su Sky Cinema Drama e in streaming su NOW

– Mercoledì 11 agosto alle 21.00 su Sky Cinema Drama e in streaming su NOW SERATA GENESIS – Mercoledì 11 agosto dalle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Mercoledì 11 agosto dalle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW GIORNATA MONDIALE DELL’ELEFANTE – Giovedì 12 agosto dalle 21.15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW

– Giovedì 12 agosto dalle 21.15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW WEEKEND RITORNO AL FUTURO – Sabato 14 e domenica 15 agosto per 24 ore su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

– Sabato 14 e domenica 15 agosto per 24 ore su Sky Cinema Family e in streaming su NOW SIENA – GENIO CREATIVO DELL’UOMO – Sabato14 agosto dalle ore 20.20 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

