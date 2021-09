Slittano le uscite di Ghostbusters: Legacy, Mission Impossible 7 e Top Gun: Maverick

A causa della pandemia ancora in corso, ma anche di altri eventi, slittano le uscite di un numero ancora molto elevato di film. Gli ultimi 3 in ordine cronologico sono Ghostbusters: Legacy e ben due pellicole che vedono come protagonista principale Tom Cruise: Top Gun: Maverick e Mission Impossible 7. Scopriamo insieme le nuove date di uscita previste per queste tre attesissime pellicole e le ragioni di questi ritardi nella distribuzione.

La nuova data di uscita per Top Gun: Maverick

Iniziamo con il primo dei tre nuovi film di cui slittano le uscite. Come forse già sapete, il seguito del film cult Top Gun (lo trovate in Blu-Ray 4K qui su Amazon) avrebbe dovuto vedere la luce quest’anno, ma Paramount ha scelto di rimandarne l’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a causa dei problemi causati dalla pandemia da Covid-19, poiché negli Stati Uniti il numero di contagi sta aumentando, nonostante la disponibilità di vaccini.

Per questa ragione, Paramount ha fissato una nuova data di uscita per Top Gun: Maverick, che avrebbe dovuto planare nei cinema di tutto il mondo il prossimo 19 novembre. Purtroppo per i fan, bisognerà attendere l’anno nuovo: Top Gun: Maverick uscirà il 30 settembre 2022.

La nuova data di uscita per Ghostbusters: Legacy

Poco tempo dopo che Paramount ha rimandato l’uscita di Top Gun: Maverick, è giunta la notizia che anche Sony ha scelto di spostare la prima proiezione di Ghostbusters: Legacy, attesissimo terzo film della storica saga della quale trovate tantissimi gadget a tema, oltre alle copie originali dei film stessi, in questa pagina su Amazon.

I primi due capitoli sono stati diretti da Ivan Reitman, mentre la regia di questo terzo capitolo è affidata a suo figlio Jason Reitman, conosciuto per aver diretto film come Juno e Thank You for Smoking.

Per fortuna, l’uscita di questo film non slitterà di molto tempo: Ghostbusters: Legacy uscirà non più l’11, ma il 19 novembre di quest’anno.

La nuova data di uscita per Mission Impossible 7

Anche l’uscita del settimo film del franchise di successo di Mission Impossible (qui su Amazon trovate tutti i film della saga in DVD e Blu-Ray) sta slittando a causa dell’aumento del numero di contagi della variante Delta del Covid-19, più contagiosa, che sta dilagando negli Stati Uniti.

Mission: Impossible 7 debutterà non più il 27 maggio 2022, ma il 30 settembre 2022.