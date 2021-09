Il figlio di Val Kilmer, Jack, ha affermato che Top Gun: Maverick, che uscirà nei cinema, dopo un ritardo causato dalla pandemia da Coronavirus, il 19 novembre 2021, presenterà come comparse alcuni piloti reali, che hanno deciso di iniziare a volare dopo aver visto il film originale.

Top Gun: Maverick, veri piloti ispirati dal film originale

Secondo quanto riportato a People dal più giovane Kilmer e da sua sorella Mercedes, che si sono uniti al padre Val Kilmer sul set del film Top Gun: Maverick, a San Diego durante le riprese, dopo aver avuto l’occasione di parlare con numerosi piloti impegnati sul set come comparse, hanno scoperto che essi avevano deciso di intraprendere questa carriera, entrando nella Marina e all’Aeronautica anche nella realtà proprio perché ispirati dal film.

Jack è stato molto colpito da questa rivelazione:

“Si è trattato di uno dei momenti in cui sono stato più orgoglioso di essere americano.”

A proposito di Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick sarà ambientato più di trent’anni dopo il primo film e adesso Pete Maverick Mitchell, interpretato dall’iconico e inossidabile Tom Cruise, si spinge al limite diventando un nuovo pilota collaudatore. Questo gli permette di addestrare un distaccamento di diplomati Top Gun per una missione specializzata che nessun pilota vivente ha mai visto prima. Affrontando un futuro incerto e confrontandosi con i fantasmi del suo passato, Maverick è coinvolto in un confronto con le sue paure più profonde, che culmina in una missione che richiede il massimo sacrificio da coloro che saranno scelti per portarla al termine.

Val Kilmer, che ha interpretato il tenente Tom “Iceman” Kazansky nell’originale Top Gun, non sarebbe dovuto tornare nel sequel ma Tom Cruise è stato irremovibile.

Il regista Joseph Kosinski (Oblivion) dirigerà Top Gun: Maverick su una sceneggiatura scritta da Ehren Kruger (Transformers: Revenge of the Fallen), Erin Warren Singer (American Hustle) e Christopher McQuarrie (Edge of Tomorrow).

Top Gun: Maverick era originariamente previsto per uscire nei cinema lo scorso luglio, ma è stato poi rimandato prima a dicembre 2020 e poi al 2 luglio di quest’anno a causa del COVID-19. Ora, Top Gun: Maverick arriverà nei cinema il 19 novembre 2021 (a questo nostro articolo il trailer). Nel frattempo recuperate il Blue-Ray di Top Gun ora in offerta su Amazon!