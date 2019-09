Smoke tratto da Mortal Kombat EXCLUSIVE New York Comic Con 2019

Smoke: In occasione del New York Comic Con 2019, Storm Collectibles annuncia la figure di Smoke come esclusiva acquistabile solamente presso la fiera.

In occasione del New York Comic Con che si svolgerà tra pochissimi giorni, Storm Collectibles come ogni anno ha annunciato delle action figure in esclusiva che troveremo solamente in vendita alla fiera di New York, e tra quelle proposte nel 2019 ci sarà Smoke tratto dal videogioco di Mortal Kombat.

Come per tutte le figure di Storm Collectibles anche questa verrà realizzata solamente in plastica e completamente snodabile; sarà corredata di numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose. Come sempre troveremo uno stand apposito dedicato per poter posizionare Smoke anche nelle pose action più estreme o semplicemente normali.

Nella scatola oltre alla figure di Sagat troveremo anche diversi extra, tra cui quattro paia di mani, due effetti di fumo, quattro bombe, una lancia, 1 impianto di lancio per bombe e lo stand per poter posizionare la figure.

Smoke, nella sua forma umana, era un letale assassino nonché alleato del clan ninja del Lin-Kuei. Amico di Sub Zero (il secondo, ovvero il fratello minore del vecchio Sub-Zero che aveva partecipato al torneo shaolin del primo Mortal Kombat e che viene ucciso, durante lo stesso torneo, da Scorpion), lo accompagna nella sua missione nell’Outworld. Smoke è un personaggio segreto che è possibile vedere tra gli alberi della Foresta Vivente, un luogo di combattimento che si trova nell’Outworld. Non combatte direttamente gli avversari, ma si limita solo ad osservare, un po’ come Jade e il guerriero ombra Noob Saibot, e a rimanere sulla linea difensiva. In Mortal Kombat 3 Smoke, insieme agli altri 2 cyborg Sektor e Cyrax, partecipa alla caccia di Sub-Zero. Smoke in Mortal Kombat 3 è un personaggio segreto e può essere usato dal giocatore per la prima volta, e non solo affrontato come in Mortal Kombat 2. Nel finale di Smoke in Mortal Kombat 3, Subzero percepisce come il cyborg possieda ancora un’anima e riesce quindi a fargli ricordare il passato. Smoke aiuta il suo vecchio amico e insieme sconfiggono Sektor e Cyrax. Alla fine Smoke riacquista la memoria e contribuisce alla salvezza dell’Earthrealm, ma rimarrà prigioniero del suo corpo artificiale.

Questa action figure non potrà essere acquistata in nessuna maniera se non al Comic Con di New York al prezzo di 75.00 dollari.