Space Jam: New Legend, Don Cheadle non ha giocato a basket con LeBron James

Don Cheadle, star indiscussa della Marvel (The Avengers), è uno dei nomi più celebri che compaiono in Space Jam: New Legend, seguito diretto dello storico film del 1996, Space Jam, con Michael Jordan, previsto per uscire il 16 luglio in America, mentre sbarcherà in Italia a settembre.

Don Cheadle, nonostante abbia passato molto tempo sul set insieme con LeBron James, conosciuto anche con l’acronimo LBJ e con vari soprannomi tra i quali King James e The Chosen One, star dell’NBA, e considerato uno dei migliori cestisti di tutti i tempi, non ha mai giocato insieme a lui a basket. Come mai? È lo stesso Don Cheadle a spiegarne i motivi. E la spiegazione è più semplice del previsto.

Quello che non era consentito sul set di Space Jam: New Legend

Dietro al motivo per cui Don Cheadle non ha mai giocato a basket con la star LeBron James è che, quest’ultimo, è praticamente un brand di per sé che vale la bellezza di centinaia di milioni di dollari. Per tale ragione, sul set di Space Jam: New Legend non erano viste di buon occhio troppe attività extra, partite di basket comprese, per evitare qualsiasi rischio di infortunio.

Queste le parole di Don Cheadle:

“Vorrei esser stato in grado di poter giocare con lui, solo per farlo, solo per avere quell’esperienza. Ma sai, penso che il titolo che tutti stavano sicuramente cercando fosse ‘LeBron James s’infortuna sul set di Space Jam 2 durante una partita di basket’. Non l’abbiamo fatto. Anche nel film, quando andava deciso, tirava deciso a canestro e schiacciava, avevamo delle tecnogru e comparse in piedi intorno a lui, e attrezzatura fotografica. Erano tutti molto nervosi.”

A proposito di Space Jam: New Legend

Space Jam: New Legend è diretto da Malcolm D. Lee e manterrà il mix classico di CGI e live-action. Ritornano molti personaggi anche se alcuni di loro hanno subito un restyling.

Nel cast di Space Jam: New Legends troviamo anche Don Cheadle (The Avengers), Khris Davis (Judas and the Black Messiah), Sonequa Martin-Green (The Walking Dead), l’esordiente Cedric Joe, Jeff Bergman, Eric Bauza e Zendaya (Malcolm & Marie, Spider-Man Homecoming).

Questa la sinossi ufficiale:

Durante un viaggio negli studios della Warner Bros., la superstar dell’NBA LeBron James e suo figlio rimangono accidentalmente intrappolati in un mondo che contiene tutte le storie e i personaggi della Warner stessa, sotto il controllo di una forza onnipotente e malfunzionante chiamata Al G (interpretata da Don Cheadle). Con l’aiuto di Bugs Bunny, LeBron deve navigare in un mondo mai immaginato prima, pieno di scene e personaggi iconici di film mentre radunano i Looney Tunes per salvare suo figlio disperso. Ora per tornare a casa, Lebron e i Tunes devono svelare il misterioso piano di Al G e vincere un’epica partita di basket contro le super versioni digitalizzate dell’NBA e le più grandi star della WNBA mentre tutto il mondo guarda.

Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi, ed in contemporanea su HBO Max a partire dal 16 luglio 2021.

