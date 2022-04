Molti di noi hanno conosciuto i Power Rangers, serie cult per chi è cresciuto negli anni 90, solo dal 1994, con la messa in onda del primo episodio in Italia, ma questo coloratissimo franchise di supereroi affonda le radici da parecchio tempo e più precisamente dai mitici telefilm super sentai Giapponesi degli anni 70, si, proprio i Tokusatzu con i robottoni enormi che si scontrano con improbabili Kaiju, sempre giganti, dalle forme più assurde e bizzarre. Nella nostra speciale guida vi elencheremo uno per uno, i migliori gadget dei Power Rangers, una serie che non conosce limiti di tempo e ogni decade non manca di rinnovarsi. Le aziende, tuttavia sanno bene che i Mighty Morphin Power Rangers sono il prodotto più forte di questo brand, non a caso le offerte che arrivano da questa serie sono sempre più frequenti e interessanti. Tra le proposte più interessanti ci sono le prop replica in scala 1:1 delle armi, accessori e dei caschi utilizzati nella serie come la bellissima replica della spada del Red Ranger prodotta da Hasbro che si aggiunge a tante altre prop già disponibili sul mercato.

Hasbro è un marchio leader del settore giocattoli e collezionismo che negli ultimi anni ha iniziato a produrre, oltre a giocattoli sempre più fedeli, delle repliche dettagliatissime di oggetti di scena tratti dal mondo dei Super Eroi Marvel, Star Wars o Ghostbusters. Dopo una serie di Caschi, tutti indossabili e dotati di stand di supporto (è l’unica linea di Hasbro ad averli), recentemente per la Power Rangers Lightning Collection è stata annunciata una delle armi principali e più note dai fan dei Rangers, la replica della spada del Red Ranger. Questa Replica, necessiterà di ben quattro batterie AAA per potersi illuminare e riprodurre suoni. La spada per poter essere esposta al meglio sarà dotata di un bellissimo stand-diorama a forma di roccia con impresso il logo dei Power Rangers, mentre nell’arma è inciso il Gettone dorato con il simbolo del Tirannosauro, l’animale preistorico simbolo del Rangers Rosso.

Il prezzo ufficiale consigliato della replica della Spada del Red Ranger è di 220,00 dollari e l’uscita è fissata per il mese di Ottobre 2022, un oggetto cult imperdibile per ogni fan.

Power Rangers: Ma chi Sono?

Era il 1994 e la canzone di Marco Destro, che abbiamo citato poco sopra, riecheggiava un motivetto in chiave rock, era la prima volta che in Italia si vedevano i Power Rangers, la nota serie televisiva sui personaggi di Saban in tutine attillate e robottoni di gommapiuma. Scommettiamo qualsiasi oggetto di questa lista che a distanza di quasi 30 anni in tanti sanno ormai a memoria il testo completo della canzone. Ma chi sono i Power Rangers? Partiamo da una risposta secca, quando si parla di Power Rangers non si parla solamente di una serie tv ma di un vero e proprio impero crossmediale, di proprietà di Saban Entertainment, fatto di Merchandise (giocattoli e prodotti da collezione), Serie Televisive, Fumetti, Film (alcuni meglio non ricordarli) e Videogiochi. Mighty Morphin Power Ranger narra le avventure di cinque ragazzi comuni, che vengono reclutati da un saggio alieno intrappolato tra due dimensioni, a cui vengono conferiti i poteri dei Rangers, un team di guerrieri spaziali dotati di armi e … robot a forma di dinosauri chiamati Dinozord che una volta combinati insieme formano il gigantesco Megazord, l’unica arma in grado di sconfiggere gli infiniti nemici inviati dalla perfida Rita Repulsa e Lord Zedd.