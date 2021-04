Spade laser e caschi di Star Wars, per il mondo dei collezionisti questo è davvero un momento ricco di proposte. Se in passato vi abbiamo elencato I migliori accessori prop-replica dei Super eroi e I migliori regali per un fan di The Mandalorian in questo nuovo pezzo andremo a elencarvi le proposte che Hasbro ha realizzato a tema Star Wars e più nello specifico in tema di prop replica e oggettistica in scala 1:1. Inizialmente partiremo con caschi ed elmi indossabili, dotati di funzioni a led o modificatori vocali per poi allargarci verso le spade laser (che sono tantissime) dei guerrieri Jedi o Sith. Sia le repliche delle spade laser che i caschi, sono dei prodotti eccezionali e man mano che passano gli anni non possiamo che notare un aumento della qualità, che si alza costantemente offrendo oggetti da collezione degni di entrare nella stanza di ogni nerd.

Spade laser e caschi di Star Wars | I migliori del 2021

The Mandalorian Casco elettronico

Senza ombra di dubbio è uno dei prodotti più desiderati del momento. Sin dal suo esordio su Disney Plus, la serie tv The Mandalorian, che al momento ha al suo attivo ben due stagioni, ha creato un personaggio interessante, carismatico come da tanto tempo non avveniva. Il suo casco in Beskar in pieno stile mandaloriano è ormai riconoscibile a tutti, sia ai fan di vecchia data sia alle nuove generazioni che insieme a lui hanno imparato ad amare al il piccolo Grogu “Baby Yoda”.

Darth Vader Casco elettronico

Nero come la paura, ispirato allo stile dei samurai, il casco di Darth Vader è un vero must have per i fan della saga. Nei film, quando lo vediamo per la prima volta, sentiamo riecheggiare la marcia imperiale con il tipico respiro di quello che fu il Jedi chiamato Anakin Skywalker. La sua funzione primaria infatti è quella di nascondere il meccanismo che gli consente di respirare e le terribili cicatrici riportate in battaglia contro Obi Wan.

Luke Skywalker Pilota X-Wing Casco elettronico

Tra i tanti talenti di Luke Skywalker, prima di essere l’ultimo Jedi, ricordiamo le sue gesta come pilota nella battaglia di Hoth e nella battaglia che ha portato alla distruzione della prima morte nera alla guida di un caccia X-Wing. Il casco è dotato di alcune funzioni led che con l’ausilio di alcuni speaker interni vi permetteranno proprio di rivivere quei momenti epici come se foste l’eroe della saga.

Stormtrooper Casco elettronico

Gli Stormtrooper, conosciuti anche come assaltatori, sono la milizia imperiale che abbiamo imparato a conoscere in Star Wars sotto molteplici aspetti. L’uniforme classica degli Stormtrooper è caratterizzata da una corazza bianca lucida. Il casco, anch’esso bianco è dotato di un regolatore che altera la voce di chi lo sta indossando restituendo una voce più metallica esattamente come nel film

Boba Fett Casco elettronico

E’ il miglior cacciatore di taglie della galassia e veste l’armatura mandaloriana ricevuta in eredità da suo padre, Jango Fett. Il fascino di questo personaggio misterioso, di cui non vediamo mai il volto nella saga cinematografica, trascende le generazioni. Essendo in ogni caso uno dei cloni di Jango Fett, anche Boba Fett possiede tutte le abilità del padre. Lo ritroviamo nella serie televisiva The Mandalorian, interpretato dall’attore neozelandese Temuera Morrison già interprete di Jango Fett nella trilogia prequel.

Boba Fett (prototipo) Casco elettronico

Questa edizione total white del casco di Boba Fett non nasce da un capriccio del reparto colorazione ma deriva direttamente dai bozzetti preliminari di Ralph McQuarrie, che ha curato il design di tantissimi personaggi di Star Wars. A onor del vero questa versione è per veri appassionati, una “chicca” che merita di stare in collezione se vi considerate degli accaniti collezionisti. Assomiglia troppo al casco degli assaltatori? Forse, ma in ogni caso le linee del casco di Boba Fett rimangono riconoscibili in ogni tinta possibile.

Captain Cardinal Casco elettronico

Questo elmo rosso cremisi appartiene ad un personaggio apparso per la prima volta nei romanzi Star Wars Galaxy’s Edge e come carta giocabile del gioco da tavolo X-Wing: First Order conversion kit. Si tratta di un umanoide militante tra le file del primo ordine. Il casco riprende le linee del classico elmo da trooper del Primo Ordine. La colorazione rossa riflette il rango militare a cui appartiene. Come altri caschi da assaltatore possiede un microfono e uno speaker per alterare la voce di chi lo sta indossando.

Lightsaber Force FX – Spade Laser

Il Maestro Jedi Obi Wan Kenobi la descriveva così “Questa è l’arma dei cavalieri Jedi. Non è goffa o erratica come un fulminatore… è elegante invece, per tempi più civilizzati” Di fatto le spade di luce, adattate in spade laser sono probabilmente l’oggetto più caratteristico dell’intera saga. Esistono spade di ogni tipo e di ogni colore. Generalmente il rosso è tipico dei Sith mentre blu, viola e verde sono appartenenti all’ordine dei Jedi. La serie Force FX propone le spade di ogni protagonista con effetti di accensione e suoni che reagiscono al movimento e all’impatto.

La linea The Black Series

Attenzione a chiamarli semplicemente giocattoli, la linea The Black Series di Hasbro, di cui fanno parte questi oggetti, nasce inizialmente come serie di collezionabili di action figure per collezionisti la cui caratteristica è quella di possedere un packaging con un design total black e un fondale rosso per tutte le action figure. Nel tempo il packaging si è evoluto ma la linea ha mantenuto il nome, già popolarissimo tra gli appassionati. Nel tempo la linea si è arricchita di queste repliche in scala 1:1 la cui connotazione principale sarebbe quella di role play, ovvero accessori adatti come complemento per l’esecuzione di un buon cosplay. Chiaramente il loro prezzo (decisamente abbordabile) e la loro manifattura di alto livello hanno fatto in modo che divenissero anche veri e propri oggetti cult da porre nella propria collezione.

Fatti guidare dalla Forza

Se non avete un budget illimitato e volete solo alcuni di questi splendidi oggetti, il nostro consiglio è quello di recuperare quello che a pelle vi trasmette di più. Noi vi consigliamo a mani basse tre prodotti da questa lista. La spada laser di Darth Vader perché è senza dubbio uno dei personaggi più fighi di tutta la saga; Il casco da pilota di Luke Skywalker, perché oltre ad essere confortevole grazie alle imbottiture interne, le luci e i suoni riprodotti (in lingua originale) vi trasportano davvero nella galassia lontana; Il casco di The Mandalorian perché è tremendamente bello e ha una finitura che lo fa sembrare realizzato veramente in Beskar. Non dimenticate che questi prodotti anche se apparentemente sono “giocattoli” appartengono a quella categoria di un gradino superiore, come manifattura e come tiratura di prodotto e non è detto che possiate trovarli per sempre quindi, come già espresso per i prodotti legati al mondo Marvel, non pensateci troppo e godetevi questi bellissimi prodotti prima che sia troppo difficile recuperarli.