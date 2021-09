Spider-Man: No Way Home – Charlie Cox (Daredevil) smentisce una teoria dei fan

Il protagonista principale e interprete del personaggio di Daredevil e The Defenders, Charlie Cox, ha smorzato le speculazioni dei fan secondo i quali avrebbe fatto una breve apparizione nel trailer recentemente pubblicato di Spider-Man: No Way Home.

Charlie Cox parla della sua presunta presenza nel trailer di Spider-Man: No Way Home

No Way Home riprende la narrazione direttamente dopo la fine di Spider-Man: Far from Home, in cui il magnate dei media J. Jonah Jameson rivela al mondo intero l’identità segreta di Spider-Man, identificandolo con Peter Parker, oltre a incolparlo per la morte del villain Mysterio.

A un certo punto del trailer di No Way Home, Peter Parker viene interrogato da un detective mentre è ammanettato a una scrivania in una stazione di polizia. Un secondo uomo, il cui volto non è mostrato e che indossa una camicia bianca con le maniche arrotolate e una cravatta e dei pantaloni scuri, lascia cadere una pila di documenti sulla scrivania di fronte a Parker. Ebbene, alcuni fan hanno pensato che quell’uomo sia l’avvocato Matt Murdock, alias Daredevil.

A tal proposito, è giunta la smentita ufficiale da parte dell’attore che lo interpreta sullo schermo, Charlie Cox, il quale ha dichiarato a un giornalista di ComicBook, tramite il post pubblicato su Twitter che trovate qui di seguito, che non si tratta di lui, con le seguenti parole:

“Posso assicurarvi che quelli non sono i miei avambracci“.

Peter Parker sembrerebbe aver comunque bisogno di un avvocato, dato il pericolo in cui si trova, e Cox ha interpretato l’avvocato Matt Murdock e il supereroe Daredevil dal 2015 al 2018 in diversi programmi TV Marvel su Netflix. Queste serie non sono però riconosciute come parte del Marvel Cinematic Universe, ma No Way Home mostrerà un’avventura nel multiverso che include J.K. J. Jonah Jameson di Simmons, che era nella trilogia di Spider-Man del 2002-2007, Alfred Molina, ovvero Doctor Octopus, che era in Spider-Man 2, e forse anche il Green Goblin e i Sinistri Sei.

