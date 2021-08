Spider-Man: No Way Home: il trailer, ma come il cartoon anni ’90

Pochi giorni fa, Marvel Studios ha pubblicato il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland nei panni dell’Arrampicamuri più famoso di tutti i tempi. Il filmato, in grado di surclassare le visualizzazioni del trailer di Avengers: Endgame, ha lasciato a bocca aperta i fan, grazie ai mille Easter Egg presenti e al ritorno ormai conclamato dei villain dei film di Spider-Man diretti da Sam Raimi e Marc Webb, inclusi Doc Ock e Goblin. Ora, tra una teoria sul Multiverso e l’altra, alcuni appassionati hanno deciso di realizzare il trailer di No Way Home usando alcune sequenze della leggendaria serie animata degli anni ’90 dedicata all’Uomo Ragno.

La versione animata del filmato rilasciato da Sony e Marvel utilizza spezzoni dell’episodio della terza stagione della serie animata di Spider-Man chiamato “The Sins of the Fathers, Chapter I: Doctor Strange,” che vede l’Amichevole Ragno di Quartiere collaborare con Stephen Strange per aiutare a salvare Mary Jane (Sara Ballantine), a cui è stato fatto il lavaggio del cervello dal temibile Barone Mordo (Tony Jay) e dal suo maestro demoniaco Dormammu (Ed Gilbert). Altri segmenti utilizzati per il fan trailer includono clip dal finale della serie, l’episodio della quinta stagione “Spider-Wars Chapter II: Farewell, Spider-Man”, nel quale l’alter ego di Peter Parker decide di fare squadra con gli Uomini Ragno di altre dimensioni per combattere Spider-Carnage.

Il filmato, realizzato da 100Bombs Studios (qui la notizia originale), sta diventando virale su YouTube, superando in breve tempo le 350mila visualizzazioni dopo la pubblicazione ufficiale avvenuta lo scorso 25 agosto. Nel cast di Spider-Man: No Way Home, previsto nei cinema a Natale, troviamo anche Marisa Tomei (Zia May), Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Tony Revolori (Flash Thompson). Se volete rinfrescarvi la memoria, su Amazon trovate i primi due film della serie di Spider-Man del MCU, ossia Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.