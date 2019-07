Spider-Man Stealth Suit per Tamashii Nations

La Stealth Suit di Spider-Man ispirata al nuovo film sarà in arrivo nel 2020 dopo essere stata annunciata da Tamashii Nations per la sua linea S.H. Figuarts.

Questa particolare versione del costume di Spider-Man denominata ” Stealth Suit” è tratta dal nuovo film in uscita di Spider-Man: Far From Home arrivato da poco nella sale cinematografiche.

Tamashii Nations – società del gruppo Bandai – negli scorsi mesi ha aperto i preordini per la figure ispirata proprio al nostro “tessi ragnatele”preferito in questa nuova versione per la linea S.H. Figuarts.

L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 14 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie Marvel e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel film. Come ci ha sempre abituati Bandai nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: 3 espressioni degli occhi, delle mani intercambiabili e degli effetti ragnatele di varia lunghezza per simulare l’effetto espulsione dal loro spara-ragnatele, peccato anche in questo caso come nelle precedenti figure già uscite l’assenza del volto di Tom Holland che avrebbe fatto molto piacere se fosse stato incluso come extra per i collezionisti.

Questa nuova figure di Spider-Man è tratto dal nuovissimo film in uscita a breve anche in Italia dove ritroveremo Peter Parker subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame in vacanza in giro per l’Europa con i suoi compagni di scuola. Durante il film vedremo Spider-Man cambiare diversi costumi e tra questi ci sarà una versione completamente nera che ricorda vagamente una divisa militare e non il costume nero ispirato a Spider-Man Noir.

Il costo di questa figure sarà di 7.150 Yen ed uscirà nel mese di gennaio 2020 in Giappone.

Al momento non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.