Spire – La città deve cadere: disponibile il nuovo gioco di ruolo Fantasy Punk

Isola Illyon Edizioni ha recentemente annunciato che da oggi 25 maggio è ufficialmente in vendita in Italia il gioco di ruolo Fantasy Punk Spire – La città deve cadere, opera realizzata da Grant Howitt e Christopher Taylor e basata su intrighi, sotterfugi e rivoluzioni.

Il gioco di ruolo consente ai giocatori di vestire i panni degli Elfi Oscuri, creature un tempo abitanti della città di Spire, poi scacciate dagli Alti Elfi a seguito di una brutale guerra. Lo scopo del gruppo è sconfiggere questi nemici e ottenere nuovamente il dominio sulla metropoli, muovendosi tra templi fatiscenti, quartieri malfamati, tunnel labirintici e luoghi senza pace.

Spire è un gioco particolarmente incentrato sulla narrazione che permette ai giocatori di creare personaggi complessi e totalmente diversi tra loro, anche nei casi in cui si scelga la stessa Classe, grazie alla molteplicità degli Avanzamenti disponibili e alla facoltà di aderire a culti religiosi e altre fazioni.

Non mancano situazioni in cui è richiesto il consueto lancio di dadi (un pool di d10), come durante i combattimenti o l’esecuzione di azioni rischiose, ma Spire premia soprattutto il giocatore in grado di superare le difficoltà non solo con la violenza, ma anche con l’intuito, l’organizzazione e la pianificazione di ogni azione. Divertirsi a creare delle strategie unendole ai poteri dei personaggi rende il gioco intrigante e pieno di colpi di scena.

Il Manuale di Spire è composto da 224 pagine a colori con copertina rigida cartonata, ed è acquistabile sia in versione cartacea con PDF incluso, sia esclusivamente in digitale. Al suo interno si può trovare tutto il necessario per poter giocare, come una dettagliata spiegazione del setting e delle Classi, le regole per il combattimento, e una ricca sezione con consigli e guide che permetteranno al Game Master di creare storie avvincenti e nemici interessanti.

Dal primo giugno, inoltre, saranno in vendita anche i PDF “Sangue e Polvere” e “Spire Codex”, due compendi aggiuntivi che andranno a espandere i contenuti base, e che chi ha pre-ordinato il gioco nelle scorse settimane riceverà gratuitamente.

Spire è attualmente acquistabile sullo shop di Isola Illyon Edizioni e nei prossimi giorni sarà messo in vendita anche nelle fumetterie e nei negozi che trattano di giochi di ruolo.