Squid Game 2: Hwang Dong-hyuk conferma la seconda stagione

Squid Game 2 si farà. Molti di noi aspettavano questa notizia e, finalmente, Hwang Dong-hyuk ha confermato che la serie proseguirà in una nuova stagione.

Confermato Squid Game 2

Squid Game è il survival game coreano disponibile su Netflix, un drama distopico nato da un’idea del regista Hwang Dong-hyuk e il cui titolo fa riferimento a un popolare gioco per bambini coreano che utilizza una tavola a forma di calamaro.

Per chi non conoscesse la serie, ecco una breve sinossi:

Centinaia di persone che hanno problemi finanziari accettano uno strano invito a una competizione con una varietà di gioco per bambini. Un grosso premio in denaro li attende, ma la posta in gioco è alta e mortale.

Andato in onda il 17 settembre 2021, si compone di 9 episodi totali e molti si erano chiesti se la serie sarebbe proseguita con una seconda stagione. In fondo, la storia aveva lasciato dietro di sé molti punti interrogativi che bramano solo di essere risolti.

Ora Hwang Dong-hyuk, il regista, creatore e scrittore di Squid Game ci dice che lo show tornerà con altre avventure di Gi-hun.

Qui sotto potete guardare il video:

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Tra i molti interrogativi nati nella prima stagione c’è il finale aperto. Chi ha visto il drama sa bene che il protagonista Gi-hun sembra avere in mente un obiettivo preciso, ovvero smantellare l’organizzazione criminale. Dopo infatti aver chiamato il numero sul biglietto da visita, Gi-Hun ignora l’avvertimento dell’uomo e decide di non salire sull’aereo.

Inoltre, come già ne aveva parlato il regista, una delle storie lasciate in sospeso è quella del poliziotto, la cui morte rimane presunta e mai confermata, in fondo, suo fratello avrebbe potuto ucciderlo facilmente, eppure ha preferito ferirlo alla spalla, e del The Front Man, fratello maggiore di Hwang Jun-ho.

Infine la nuova stagione dovrà mostrare di più sui meccanismi interni dell’organizzazione e spiegare come il Front Man e gli altri organizzatori siano stati in grado di mantenere il segreto per così tanto tempo (leggete anche questo nostro articolo per scoprire più dettagli).

Visto che non abbiamo ancora una data di inizio della produzione effettiva della nuova stagione, non ci resta che attendere. Nel frattempo, se volete dilettarvi nel ricreare le vostre dalgona i biscuits apparsi nel terzo episodio di Squid Game leggete questo articolo.

Non lasciatevi sfuggire la Guida per scoprire tutti i segreti di Squid Game disponibile su Amazon!