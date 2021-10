Squid Game: a Parigi scoppia una rissa davanti al negozio a tema

Squid Game è la serie del momento sul servizio di streaming Netflix, ma nessuno si sarebbe immaginato di poterne vedere un breve estratto anche nella vita vera. Dal 3 ottobre, infatti, a Parigi è aperto un negozio a tema che permette ai passanti di provare alcuni dei giochi presenti nello show.

Una rissa in puro stile Squid Game

Come era prevedibile, il negozio è stato subito invaso da orde di fan in delirio che hanno creato una fila lunghissima (si parla di più di 200 metri), ma questa a un certo punto si è trasformata in una rissa con persone che spingevano e individui che addirittura usavano oggetti come caschi da moto per picchiare altre persone. Per l’occasione è stato pubblicato anche un video che mostra chiaramente persone che si prendono a calci e pugni a vicenda mentre intorno ci sono altre persone che urlano allarmate. Ovviamente è dovuta intervenire anche la polizia:

Y’a même eux les keuf au puree j’ai trop honte d’être autour de vieux gens comme sa 😭 même pas capable d’avoir une ambiance nrml pic.twitter.com/HBG84gpmYD — القنفذ ソニックⵣ (@Samsamclv) October 3, 2021

Ma cosa c’è di così importante dentro il negozio? Ci sono vari enigmi, come la sfida del nido d’ape che consiste nel ritagliare delle forme senza commettere errori o il tradizionale gioco sudcoreano di Ddakji. Quelli abbastanza fortunati da entrare, vengono guidati dalle guardie distintive della serie vestite di rosso e con indosso le caratteristiche maschere (che potete avere anche voi a casa grazie ad Amazon).

L’interesse è aumentato quando un numero di persone ha condiviso le proprie esperienze su TikTok e Twitter, ottenendo decine di milioni di visualizzazioni.

I pro e i contro del successo dello show

Squid Game, comunque, è sulla buona strada per essere la serie Netflix più trasmessa in assoluto e attualmente è in cima alle classifiche dei contenuti più visti sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Racconta la storia di un gruppo di persone indebitate a cui viene data la possibilità di vincere 45.600.000.000 ₩ (l’equivalente di circa 33 milioni di euro), ma solo se rischiano la vita giocando a una serie di giochi dell’infanzia. Gli episodi sono stati rilasciati solo da pochi giorni in tutto il mondo, ma è già diventato una delle serie più discusse dell’anno.

Recentemente, comunque, è stato comunicato che Netflix rischia di essere citato in giudizio da un provider di banda larga in Corea a causa dell’aumento del traffico generato dalla serie, con milioni di persone che cercano di accedere e guardare gli episodi. Inoltre un uomo ha anche rivelato di essere stato inondato di chiamate dopo che i creatori del programma hanno inavvertitamente trasmesso il suo vero numero di telefono nel primo episodio. Il numero è stato incluso su un biglietto da visita dato a coloro che potrebbero essere interessati a giocare e migliaia di persone lo hanno chiamato per la curiosità di vedere cosa sarebbe successo.