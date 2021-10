Squid Game: rimosso il numero telefonico dalla serie

Dopo l’uscita su Netflix di Squid Game, la popolarità della serie è dilagata velocemente tanto da vedere aprire un pop up store in Francia, mentre la stazione della metropolitana di Seoul è diventata luogo di installazioni il cui tema riguarda proprio i giochi che i partecipanti si trovano ad affrontare nella serie.

Non solo rose e fiori per il successo di Squid Game però: oltre alla rissa che si è consumata fuori dal negozio parigino, Netflix si è trovata nell’occhio di un ciclone ben più problematico. Il numero segnato sul biglietto da visita che il protagonista chiama per partecipare ai giochi, è in realtà un vero recapito telefonico appartenente ad uno sfortunato residente coreano. L’uomo, che ancora non aveva visto la serie, si è trovato quasi quattromila chiamate da parte dei fan che hanno composto il numero, probabilmente credendo di trovare qualche easter egg come Netflix è solita fare nei propri contenuti originali.

Dopo un periodo di tira e molla, tra blande scuse da parte del colosso dello streaming e rimborsi più simbolici che effettivi, Netflix si è decisa finalmente a fare qualcosa di concreto: editerà tutti gli episodi che contengono il numero di telefono rimuovendolo così definitivamente dalla serie. Nonostante Netflix Korea abbia chiesto ai propri spettatori di non contattare più il recapito all’interno di Squid Game, ormai il numero gira ampiamente online ed il proprietario ha anche ammesso di non riuscire più a vivere la propria vita normalmente, a causa della mole di chiamate che riceve quotidianamente.

Da anni ormai tutte le case di produzione cinematografiche usano numeri finti nei propri prodotti. Tuttavia, è capitato più di una volta di trovare numeri realmente esistenti connessi però a divertenti easter egg. Ne sono un esempio la segreteria telefonica di Saul Goodman della serie Better Call Saul o il messaggio registrato di Murray Bauman per Joyce Beyers di Stranger Things. Non è ben chiaro quindi il perchè dell’utilizzo di un numero reale da parte di Netflix. Possiamo solo augurarci che questa situazione ponga le basi per decisioni migliori in un futuro, dato che a causa della popolarità di Squid Game il numero è ormai alla mercé di chiunque.