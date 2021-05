Star Wars e Simpson insieme per un corto su Disney+

Se siete dei fan di Star Wars o dei Simpson, avrete di certo già visto almeno un episodio della celebre sitcom che unisce Springfield e la Galassia lontana lontana, magari quello in cui Mark Hamill (Luke Skywalker) chiede a Homer di usare la for… la for… la forchetta.

Star Wars + Simpson = corto

Il nuovo cortometraggio è intitolato Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap (“Maggie Simpson in Il Risveglio della Forza dal pisolino“) e sarà presentato in anteprima su Disney+ oggi 4 maggio alle 00:00 PT, il giorno che tutti gli appassionati di Star Wars hanno ribattezzato Star Wars Day con la definizione “May the 4th be with you“.

Nel corto, Maggie viaggerà nell’universo di Star Wars alla ricerca del suo ciuccio rubato, trovandosi faccia a faccia con i personaggi più amati dai fan. Il poster ufficiale del cortometraggio mostra Maggie seduta accanto a BB-8 mentre tiene in mano una spada laser; alle sue spalle, incombe il suo arcinemico, un accigliato Baby Gerald il cui aspetto richiama moltissimo quello del temibile Darth Maul.

Date un’occhiata al poste qui in basso:

In un asilo nido lontano, molto lontano… ma sempre a Springfield, Maggie è alla ricerca del suo ciuccio rubato. La sua avventura la porta faccia a faccia con tutta una serie di personaggi iconici di Star Wars, come giovani Padawan, Signori dei Sith, droidi dall’aspetto familiare, i ribelli e una battaglia finale contro il Lato Oscuro della Forza.

Questo non sarà il primo cortometraggio dei Simpson incentrato sull’eterna poppante della famiglia: Maggie Simpson in The Longest Daycare ha debuttato nel 2012 ed è stato anche nominato per un Academy Award come miglior cortometraggio d’animazione, nel 2013. Potete trovare anche l’ultimo corto, Playdate With Destiny, su Disney +.

Oltre a Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap, lo Star Wars Day vedrà anche la premiere di Star Wars: The Bad Batch. La serie animata prosegue da The Clone Wars e vede come protagonista la Clone Force 99 all’indomani degli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith.

Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap arriverà su Disney+ oggi 4 maggio alle 00:00 PT.