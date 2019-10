Star Wars Resistance: Orka e Flix sono la prima coppia gay ufficiale della saga

Star Wars dà il benvenuto alla sua prima coppia gay ufficiale: Orka e Flix dalla serie animata Star Wars Resistance.

Orka e Flix, due tra i personaggi preferiti dai fan di Star Wars Resistance, la serie animata targata Disney Channel, non hanno paura nel mescolare lavoro e vita privata. Nel corso di una puntata del podcast “Coffee with Kenobi” volta a promuovere la serie, il produttore esecutivo Justin Ridge ha confermato infatti che i proprietari di uno dei negozi della Piattaforma Colossus sono coinvolti in una relazione romantica.

“Sono assolutamente una coppia gay e non potremmo esserne più orgogliosi. Adoriamo Flix e Orka” ha dichiarato Ridge. Come mostrato nella clip qui sopra, Orka (doppiato da Bobby Moynihan, Saturday Night Live, DuckTales), e Flix (Jim Rash, Community, DuckTales), hanno recentemente chiesto a Kaz (Christopher Sean di Hawaii Five-0) di occuparsi del negozio mentre si sarebbero recati a fare una “tragica” visita alla madre di Flix. “Ho preparato questa frase per un anno e mezzo”, ha aggiunto Moynihan, chiaramente entusiasta di discutere pubblicamente per la prima volta della connessione tra i due personaggi, “Sono i più carini!”

Ma mentre Orka e Flix sono i primi personaggi di Star Wars ad avere una relazione omosessuale confermata, non si tratta certo dei primi personaggi provenienti da serie animate a fare coming out negli ultimi anni: dal più celebre Waylon Smithers ne I Simpson di FOX, ad Arthur (la serie animata più longeva della TV americana immediatamente dopo i gialli di Springfield) della PBS mostrò uno degli insegnanti del protagonista, il Signor Ratburn, camminare lungo il corridoio a braccetto con l’oritteropo Patrick, colui che divenne poi suo marito, in un episodio che fu bandito dalla TV pubblica nello Stato dell’Alabama; mentre a settembre dello scorso anno, il gran finale di Adventure Time su Cartoon Network fu caratterizzato da un bacio tanto atteso dal pubblico tra la Principessa Gommarosa e Marceline, confermandone la storia d’amore.

In Italia la prima stagione di Star Wars Resistance è stata trasmessa su Disney XD.