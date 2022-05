Grande lutto per i fan di Star Wars: è purtroppo scomparso a 90 anni Colin Cantwell, concept artist e designer di alcune delle più iconiche navi spaziali della saga di George Lucas, tra cui la Morte Nera, i caccia stellari e i caccia TIE.

Scomparso a 90 anni Colin Cantwell

La notizia della sua morte è stata data dalla compagna Sierra Dall ai microfoni di The Hollywood Reporter. Colin si è spento per cause naturali nella giornata del 21 maggio presso la sua dimora in Colorado. Nato a San Francisco, Colin si laureò all’Università della California e frequento la scuola di architettura di Frank Lloyd su suo invito personale.

Prima di arrivare a Hollywood e dedicarsi full time al mondo del cinema, lavorò anche per la NASA e al Jet Propulsion Laboratory durante la corsa allo spazio tra Russia e Stati Uniti negli anni ’60. Fondamentale il suo operato durante la trasmissione dello sbarco lunare del 1969 su CBS News narrato dal giornalista Walter Cronkite, di cui fu consulente.

Oltre al mondo di Star Wars, di cui realizzò anche un’embrionale iterazione del Millenium Falcon, Colin è diventato celebre per il design delle scene nello spazio di 2001: Odissea nello spazio. A lui si deve l’iconica sequenza di apertura del film e, come rivelato in un Q&A nel 2016, fu proprio lui a convincere Kubrick a non far iniziare il film con un parlato di 20 minuti.

Ha anche lavorato ai dialoghi tecnici di Incontri ravvicinati del terzo tipo e alla computer grafica di Wargames – Giochi di guerra. Durante la sua carriera Colin si dilettò anche con la letteratura, scrivendo due romanzi di fantascienza: CoreFires 1 e CoreFires 2.

Il suo contributo al mondo della settima arte resterà impareggiabile. Sui social non sono mancati i messaggi di cordoglio di amici e colleghi che ne hanno elogiato il grande lavoro svolto in vita.