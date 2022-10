Star Wars: The Acolyte si mostra in nuove immagini non ufficiali del dietro le quinte. Le foto forniscono una veduta aerea di un set all’aperto parzialmente completato, che si trova agli Shinfield Studios, nel Berkshire, nel sud-est dell’Inghilterra. La disposizione e l’architettura del set ricordano quelle degli ambienti visti nei precedenti prodotti Disney+, in particolare le piccole comunità rurali che vivono nel deserto in The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi.

Questo suggerisce, quindi, le intenzioni di rappresentare una città o un villaggio, piuttosto che una metropoli tentacolare. È impossibile dirlo con certezza, tuttavia, poiché gli effetti visivi aggiunti in post-produzione potrebbero far sembrare le dimensioni del set molto più grandi e imponenti sullo schermo.

Star Wars: The Acolyte – le immagini dal set

Una veduta dall’alto del nuovo set di Star Wars: The Acolyte è stata mostrata in un post su Twitter da Bespin Bulletin. La trovate qui di seguito:

Al momento non è chiaro come questa ambientazione potrebbe inserirsi nella trama di The Acolyte, poiché i dettagli a riguardo continuano a scarseggiare. Quello che si sa per certo è che The Acolyte è ambientato oltre 100 anni prima degli eventi dei film di Star Wars, durante l’era dell’Alta Repubblica, e secondo le fonti dovrebbe narrare le gesta di una protagonista femminile coinvolta in un thriller d’azione. Altre fonti indicano che la serie includerà anche almeno un collegamento importante con i film: una fonte vicina alla produzione afferma che il leggendario Signore dei Sith Darth Plagueis apparirà in The Acolyte, in qualche modo.

La star di The Good Place Manny Jacinto è l’ultimo attore entrato nel cast della serie, unendosi ai membri precedentemente annunciati Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith e Lee Jung-jae. Lucasfilm e Disney+ devono ancora rivelare i nomi dei personaggi e altri dettagli su di loro. Star Wars: The Acolyte non ha ancora una data di uscita ufficiale.

