Inizia a prendere forma il cast del nuovo progetto televisivo ambientato nella vasta galassia di Star Wars. Amandla Stenberg, nota per il ruolo della giovane Rue in Hunger Games (2012), sarà la protagonista della serie TV The Acolyte, attualmente in lavorazione. Le voci giravano già da mesi, ma l’ufficialità è arrivata soltanto ieri.

Amandla Stenberg sarà la protagonista di The Acolyte

Annunciata nel 2020, The Acolyte è stata descritta come un mistero e un thriller che esplorerà il lato oscuro emergente negli ultimi giorni dell’Alta Repubblica, circa cinquant’anni prima degli eventi di Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma.

Il casting di Amandla è stato ufficializzato sulle pagine social di Star Wars con una foto che ritrae la giovane attrice, con addosso una maglietta di Darth Maul, accanto a una replica di R2-D2. Chiara testimonianza di come sin da piccola sia stata una grande fan della saga ideata da George Lucas.

Al momento non ci sono altri dettagli sul personaggio che andrà a interpretare, ma Lucasfilm era alla ricerca di un’attrice ventenne per la parte: Amandla ne ha 23. La serie TV arriverà in esclusiva su Disney+, ma non è stata ancora definita una finestra di lancio.

Join us in welcoming Amandla Stenberg to the the Star Wars galaxy. #TheAcolyte https://t.co/PhriTUdZcv pic.twitter.com/LJp9LeZQik — Star Wars (@starwars) July 22, 2022

Oltre a Hunger Games, Amandla ha recitato in film come The Hate U Give, The Darkest Minds, Everything Everything e nella recente versione cinematografica di Dear Evan Hansen, nel ruolo di Alana Beck.

Leslye Headland, creatrice della serie Netflix Russian Doll, sarà la showrunner di The Acolyte. Date le premesse narrative e il periodo storico affrontato, sarà senza dubbio uno dei progetti più interessanti nell’universo di Star Wars. Il panorama televisivo della saga appare sempre più roseo e ricco di novità a differenza di quello cinematografico, ormai nebuloso.

Al momento l’unico film confermato è quello diretto da Taika Waititi, nonostante la sceneggiatura sia ancora in alto male (e il regista sa già di non poter soddisfare le attese dei fan).