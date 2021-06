Star Wars: un personaggio chiave di Rogue One tornerà nella serie Andor?

Continuano a farsi sempre più interessanti le premesse narrative di Andor, serie TV ambientata nel mondo di Star Wars e che fungerà da prequel a Rogue One, acclamato spin-off uscito nelle sale nel 2016.

Secondo il portale americano The Direct, nel progetto potrebbe tornare anche Ben Mendelsohn nei panni di Orson Krennic, personaggio chiave di Rogue One che ha supervisionato la costruzione della prima Morte Nera e ha condiviso una scena alquanto intensa con Darth Vader.

Il protagonista di Andor sarà ovviamente Diego Luna nei panni di Cassian Jeron Andor, soldato, pilota e ufficiale dell’Intelligence per conto dell’Alleanza. Nel cast troviamo anche Forest Whitaker e Genevieve O’Reilly, rispettivamente nei panni di Saw Gerrera e Mon Mothma. La serie arriverà in esclusiva su Disney Plus nel 2022.

Potete vedere tutti i film, le serie animate e tanto altro a tema Star Wars su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta cliccare qui.

Andor, ci sarà anche il ritorno del generale Krennic?

Lo show è descritto come uno spy thriller che metterà in scena audaci missioni disperate orchestrate per ridare speranza a una Galassia schiacciata nella morsa di un Impero spietato. Andor è soltanto il primo dei numerosi progetti legati a Star Wars per il piccolo schermo. In futuro arriveranno anche Ahsoka, con Rosario Dawson nei panni della protagonista, e la terza stagione di The Mandalorian.

Secondo alcune indiscrezioni in Andor potrebbe fare la sua apparizione anche Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, ma al momento non c’è nulla di confermato dal momento che il noto attore è impegnato con le riprese della sua serie stand-alone e ha già stuzzicato i fan, ammettendo di aver girato una scena molto speciale in occasione dello Star Wars Day.

In attesa di nuove informazioni su Andor, potete recuperare il Blu-Ray in 4K di Rogue One. Vi basterà seguire questo link.