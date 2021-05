Star Wars Celebration, annunciate le nuove date dell’edizione 2022

Buone notizie per i fan dell’universo creato da George Lucas. La Star Wars Celebration del 2022 si terrà dal 26 al 29 maggio ad Anaheim, in California, in netto anticipo rispetto al periodo originariamente prefissato, ovvero agosto. Gli organizzatori della grande convention hanno deciso di saltare l’edizione del 2020 e quella di quest’anno per via dell’emergenza sanitaria.

I biglietti acquistati in precedenza rimarranno in ogni caso validi per il 2022 a meno che qualcuno non voglia ottenere il rimborso. In quel caso bisogna semplicemente andare sul sito ufficiale della convention ed effettuare la propria richiesta entro l’11 giugno di quest’anno.

La prima edizione della Star Wars Celebration si tenne nel 1999, anno di uscita di Episodio I – La Minaccia Fantasma. L’ultima, in ordine cronologico, è stata invece quella del 2019 a Chicago, dove i fan hanno potuto visionare il trailer di Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker, e dare una prima occhiata al videogame Jedi Fallen Order e alla prima stagione di The Mandalorian.

Annunciate le nuove date della Star Wars Celebration

Considerando il fatto che il panorama del franchise sia ormai in grande espansione, soprattutto per quanto concerne il lato televisivo, la nuova edizione della convention potrebbe rappresentare l’occasione ideale per avere il primo trailer di Obi-Wan Kenobi, le cui riprese sono iniziate nella giornata di ieri.

Disney e Lucasfilm sono anche al lavoro su Andor, serie prequel dedicata a uno dei protagonisti di Rogue One, e sullo show incentrato su Ahsoka Tano, noto personaggio interpretato da Rosario Dawson e apparsa per la prima volta in live action nella seconda stagione di The Mandalorian.

Ancora nessuna novità, invece, in merito al futuro della saga cinematografica. Per ora è stata annunciata soltanto l’uscita di Rogue Squadron, spinoff diretto da Patty Jenkins, regista di Wonder Woman, che arriverà nelle sale americane nel 2023.

In attesa di nuovi dettagli sulla Star Wars Celebration, potete recuperare l’intera saga nel cofanetto Blu-Ray in 4K. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.