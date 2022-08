L’arrivo di Disney+ ha consentito di espandere l’universo di Star Wars nel comparto seriale, dopo la rinascita del franchise avviata con la Trilogia Sequel. Avviata dalla prima stagione di The Mandalorian, questa nuova vita della saga non si è limitata solamente a racconti Canon, ma si è estesa anche a storie ‘alternative’, come Star Wars: Visions. Il successo della serie animata ha portato a una seconda stagione, attesa con molta curiosità, al punto che il produttore esecutivo James Waugh ha svelato come Star Wars: Visions Volume 2 non si limiterà al mondo anime.

La serie animata antologica Star Was: Visions Volume 2 non si limiterà solamente agli anime

Star Wars: Visions, nella sua prima stagione, è stata fondata sui diversi stili dell’animazione nipponica, declinando l’universo di Star Wars all’interno di stili e dettagli visivi tipici non solo degli anime, ma manche della cultura del Sol Levante.

Un tratto specifico dei primi episodi di questa antologia animata di Star Wars, che è stato rivendicato da James Waugh durante un’intervista a Deadline:

Alla LucasFilm siamo tutti appassionati di anime. Ne abbiamo visti molti e sono divenuti una sorta di lingua franca, come un modo rapido di intendersi per le persone del reparto animazione tramite riferimenti comuni, visto che amiamo tutti questo medium. Parlavamo sempre di come avremmo potuto fare, come impostare un dettaglio, e come potevamo onorare il processo di sviluppo creativo, che è molto diverso in Giappone.

Nonostante questa dichiarazione d’amore per l’animazione nipponica, Waugh non fa mistero che l’idea alla base dell’antologia animata ci fosse una concezione più ampia della visione del mito di Star Wars, ma il produttore non dimentica che questa apertura a vari generi farà sì che Star Wars: Visions Volume2 non si limiterà al mondo anime

La prima antologia è un anime perché tutti amavamo quello stile, ma, personalmente, la mia intenzione per Visions era di esser sempre una più ampia tavolozza, perché c’è una grande varietà di animazione nel mondo. Ci sono così tante voci interessanti in ogni diverso media che sono fortemente radicati sull’animazione al momento. E noi volevamo davvero, in un certo modo, un ‘sotto marchio’ che consenta a diversi autori di celebrare Star Wars alla loro maniera, nelle loro prospettive artistiche personali.

Motivo che ha spinto la produzione della seconda stagione di Star Wars: Visions a guardare ad altri stili e possibilità, seguendo l’esempio di altre antologia animate come Love, Death & Robots:

Visions volume 2 è una specie di tour mondiale di alcuni dei più interessanti studi di animazione a livello globale. Abbiamo studio da Africa, Cile, Inghilterra, Irlanda, Francia, India e la linea guida era che volevamo il loro storytelling come un riflesso di ciò che Star Wars rappresenta nelle loro culture, ma rivisto tramite i miti e le storie con cui sono cresciuti nei loro contesti culturali. Al momento stiamo puntando, come finestra d’uscita, alla primavera del prossimo anno, e sono convinto sarà una splendida antologia.

