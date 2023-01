Grandi notizie per i fan di Stephen Amell, interprete di Oliver Queen/Green Arrow nella serie targata CW. L’attore tornerà nella nona e ultima stagione di The Flash per fare nuovamente squadra con Barry Allen. Oliver Queen apparirà nell’episodio numero 909 dello show e il suo cameo sarà, a detta del produttore esecutivo Eric Wallace, una forma di ringraziamenti verso tutti i fan che hanno seguito The Flash dal 2014 a oggi.

The Flash 9, annunciato il ritorno di Stephen Amell

Non appena è stata annunciata l’ultima stagione dello show sapevamo di volere nuovamente a bordo Stephen Amell nei pani di Oliver Queen, ruolo diventato iconico. Dopo tutto è stato proprio il suo personaggio a indirizzare Barry Allen (Grant Gustin) verso il suo cammino da eroe. Per tutto il team di The Flash è stato fondamentale creare un momento che rappresentasse la chiusura del cerchio e il ritorno di Oliver nell’ultima stagione era perfetto. Sarà un episodio davvero emozionante che speriamo possa rendere felici i fan dell’Arrowverse. Si tratta di una forma di ringraziamento verso tutti i fan che ci hanno supportato in questi nove, incredibili anni e hanno guardato lo show. Ci saranno brividi, emozioni e lacrime.

Il ritorno di Amell nei panni di Green Arrow era stato in qualche modo anticipato dallo stesso attore nei mesi scorsi, dichiarandosi pronto a indossare nuovamente il costume da vigilante. Amell ha interpretato l’eroe dei fumetti DC per ben otto stagioni di Arrow ed è apparso in otto episodi di The Flash. Sin dal debutto nel 2012, Arrow è diventata in breve tempo una delle serie di punta del network CW, dando vita a un vero e proprio universo televisivo chiamato Arrowverse e che ha prodotto show come The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl e Batwoman.

Grant Gustin, Candice Patton e Danielle Panabaker saranno gli unici membri del cast originale a tornare a bordo della nuova stagione di The Flash. Jesse L. Martin, noto per il ruolo del detective West, non sarà invece più un regular della serie (come già annunciato in passato) per via dei suoi impegni contrattuali con il drama della NBC, The Irrational. La premiere di The Flash 9 è prevista per mercoledì 8 febbraio in America, sempre sula CW.