Le ripercussioni della fusione tra Warner Bros e Discovery iniziano a farsi sentire. Secondo il portale That Hashtag Show Wonder Twins, il film della DC in lavorazione per HBO Max, è stato definitivamente cancellato. La produzione sarebbe dovuta iniziare quest’estate, ma il team al lavoro sul lungometraggio è stato pochi giorni fa informato della decisione di stoppare il tutto.

Wonder Twins è stato cancellato

Wonder Twins era stato annunciato a febbraio e, sebbene i lavori non fossero ancora iniziati, erano già stati scelti il regista e i protagonisti. KJ Apa e Isabel May avrebbero dovuto vestire i panni di Zan e Jayna, mentre Adam Sztykiel, scrittore di Black Adam, avrebbe dovuto dirigere il tutto.

La Warner non ha ancora rilasciato una dichiarazione in merito e non sappiamo se intenderà utilizzare o meno i due personaggi in futuro.

I Wonder Twins sono apparsi per la prima volta nel 1977 nella serie animata di Hanna-Barbera come companion degli eroi della Justice League per poi essere inseriti nella continuity fumettistica e venir incorporati nell’universo DC.

Nei fumetti Jayna riesce a trasformarsi in qualsiasi tipo di animale, mentre Zan in ogni stato dell’acqua. I rispettivi poteri vengono attivati quando entrano in contatto tra loro. I due gemelli non hanno ancora debuttato in live action ma, come dichiarato dal produttore Marc Guggenheim, c’erano dei piani iniziali per farli apparire nel crossover della CW Crisi su Terre Infinite.

Evidentemente il nuovo piano della Warner di voler creare un universo cinematografico maggiormente coeso è stato decisivo nel voler cancellare il progetto sui Wonder Twins. Resta invece confermato il film su Batgirl per HBO Max, che a quanto pare potrebbe uscire anche al cinema.

Una strategia di distribuzione ibrida, simile a quanto accaduto con The Batman.