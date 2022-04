La recente fusione tra Warner Bros e Discovery ha cambiato le carte in tavola, spingendo la major a cercare nuove strategie per i suoi progetti. Secondo le indiscrezioni della testata americana Puck, il film HBO Max su Batgirl potrebbe abbandonare la piattaforma di streaming e uscire anche al cinema.

Batgirl potrebbe uscire anche al cinema

La decisione sarebbe presa fortemente in discussione dal chairman Toby Emmerich, che ha preso come esempio il successo al box office, e al tempo stesso su HBO Max, di The Batman: il film diretto da Matt Reeves ha infatti ottenuto ottime performance sulla piattaforma anche dopo aver superato quota 700 milioni di dollari al box office.

Un approccio ibrido potrebbe dunque essere la miglior strategia di distribuzione. Al momento Batgirl non ha ancora una data di uscita, ma il produttore Michael Uslan ha assicurato che sarebbe arrivato entro la fine dell’anno. A vestire i panni della protagonista ci penserà Leslie Grace (le prime immagini dal set rivelano un look molto fumettistico).

In Batgirl, che sarà in continuity con l’attuale universo DC, farà il suo ritorno anche Michael Keaton nei panni di Batman: fungerà da mentore per la giovane eroina, spianandole la strada in quel di Gotham. Le riprese del film si sono concluse a marzo.

Nel cast anche J.K. Simmons nuovamente nei panni del Commissario Gordon e Brendan Fraser in quelli di Firefly, alter ego di Garfield Lynns, storico nemico della Batfamily apparso in diverse storie fumettistiche, tra cui Batgirl: Year One

Batgirl, alter ego di Barbara Gordon, è apparsa per le prime volte sulle pagine di Detective Comics #359, pubblicato il 29 novembre del 1966. Il personaggio è stato interpretato in live action da Yvonne Craig nella serie TV degli anni’60 con Adam West e da Alicia Silverstone in Batman & Robin di Joel Schumacher.