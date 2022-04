La fusione tra Warner Bros e Discovery, annunciata una settimana fa, potrebbe risultare in un futuro più luminoso per la DC al cinema e non solo. Stando alle indiscrezioni di Variety, la major punta a realizzare un universo più coeso, tra film e serie TV, che possa davvero rivaleggiare con i Marvel Studios e sbloccare il grande potenziale dei personaggi DC.

Warner punta a un universo più coeso

Warner Bros.

Il fautore del progetto sarebbe David Zazlav, amministratore delegato a capo di Warner Bros. Discovery, alla ricerca di una figura che possa ricoprire un ruolo alla Kevin Feige e supervisionare il tutto, creando una strategia precisa. Una delle critiche più spesso rivolte alla Warner negli ultimi anni è stata quella di aver creato progetti confusionari e non legati tra loro.

Tra le candidate per il ruolo era in lizza Emma Watts, ex dirigente cinematografica di 20th Century Studios e Paramount, che però sembrerebbe non aver accettato l’incarico.

Discovery ritiene inoltre che diversi personaggi di primaria importanza, su tutti Superman, debbano essere rivitalizzati e riportati sul giusto binario. La major vorrebbe inoltre puntare su produzioni più autoriali, come già detto in passato, alla Joker e The Batman.

Un altro punto di discussione è quello legato ai contenuti in streaming: Discovery vorrebbe realizzare altre serie alla Peacemaker, interconnesse con i film della DC sul grande schermo. Partendo da The Suicide Squad, infatti, James Gunn è riuscito a creare uno degli show più visti su HBO Max, già confermato per una seconda stagione.

In attesa di scoprire se questi piani andranno davvero in porto, vi ricordiamo che i prossimi film della DC al cinema saranno Black Adam, The Flash, Aquaman and The Lost Kingdom, e Shazam! Fury of The Gods. Già confermato anche il terzo capitolo di Wonder Woman, sempre con Gal Gadot in prima linea.