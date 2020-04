Studio Ghibli e Marvel, gli sfondi gratuiti per le vostre videochiamate

Studio Ghibli e Marvel mettono a disposizione sfondi gratuiti da applicare alle videochiamate: ecco quali sono.

In tempo di quarantena le videochiamate tra amici e familiari, oltre che le videoconferenze lavorative, hanno subito naturalmente un’impennata. Tenersi in contatto il più possibile per accorciare le distanze imposte dall’emergenza Coronavirus è diventato prioritario, soprattutto per quanti hanno la possibilità di lavorare da casa in smart working o per chi non può riabbracciare la propria famiglia in un momento così difficile.

Così, per tutti coloro che negli ultimi tempi stanno facendo largo uso delle app utili ad avviare videochiamate, Studio Ghibli e Marvel hanno messo a disposizione alcuni sfondi originali da applicare alle proprie videocall. Che abbiate la casa in disordine e non avete avuto il tempo di riassettare il tutto; che vogliate fingere di trovarvi all’interno di un film di Miyazaki o in compagnia dei supereroi del MCU; o che semplicemente abbiate voglia di rendere originale lo sfondo alle vostre spalle, le immagine gratuite offerte dalle due case cinematografiche sono ciò che fa per voi.

Lo Studio Ghibli, in particolare, ha pubblicato otto sfondi da poter scaricare sul proprio dispositivo a questo link, ma ha annunciato che fornirà ulteriori immagini prossimamente: al momento sono a disposizione gli sfondi di Nausicaa della Valle del Vento, Laputa – Castello nel Cielo, Principessa Mononoke, La Città Incantata, Il Castello Errante di Howl, Ponyo sulla Scogliera, Arrietty – Il Mondo Segreto Sotto il Pavimento e La Storia della Principessa Splendente.

L’utilizzo degli sfondi è regolato dai termini di servizio dello Studio Ghibli, quindi le immagini non possono essere sfruttate per fini commerciali e chi utilizza il materiale offerto deve citare lo Studio Ghibli; le dimensioni delle immagini, inoltre, possono essere modificate per essere adattate all’app in uso.

Anche Marvel fornisce i propri sfondi da utilizzare durante le videochiamate con amici e parenti (se siete abbastanza coraggiosi, anche per le videoconferenze lavorative): si tratta di immagini che ritraggono Baby Groot, Ant-Man, Thanos, Iron Man, Captain Marvel a Spiderman e, anche in questo caso, non è possibile utilizzarle per scopi commerciali o altri fini diversi dalle videocall.

Per applicare uno sfondo alle vostre videochiamate sarà sufficiente scaricare l’immagine sul vostro dispositivo e sceglierla attraverso l’app che utilizzate, per poi caricarla sul vostro green screen (attenzione però: non tutte le applicazioni permettono la modifica dello sfondo di default).

Buon divertimento!