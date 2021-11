Studio Supernova: a sorpresa gli annunci di Natale!

Per la stagione natalizia 2021, Studio Supernova annuncia a sorpresa Mon (Osami Okano, Mundi Games) e conferma l’uscita dell’attesissimo Big Box di Inis (Christian Martinez, Matagot) e per tutti gli appassionati dei giochi di narrazione firmati XV Games / Studio Supernova non mancherà inoltre un nuovo Corti & Colti: Guarda il Mare di Leonardo Lucci.

Studio Supernova: un Natale ricco di novità!

In Mon, gli stemmi dei clan giapponesi del periodo Sengoku, mantengono il fascino araldico del burrascoso periodo che ha portato all’unificazione del Giappone e nel gioco di Osami Okano rappresentano i vari clan. In Mon, le carte di diverso valore verranno giocate in ordine crescente cercando di lasciare meno “buchi” possibile, perché questo darebbe la possibilità agli altri giocatori di infilarsi prima della propria carta, conquistandola. Vincerà chi, alla fine della partita, avrà mantenuto il controllo sulle carte di valore più alto! Mon è un gioco di strategia in cui i giocatori dovranno sapersi armarsi di tattica, gestione delle risorse e un pizzico di fortuna per conquistare i clan avversari e unificarli sotto la propria bandiera. Mon è previsto per Dicembre 2021.

Sempre a Dicembre arriverà nei migliori negozi di giochi anche l’attesissimo Inis di Christian Martinez in un’edizione Big Box che include tutte le componenti dell’espansione Stagioni di Inis aggiungendo alla già vasta esperienza del gioco base i pezzi per il quinto giocatore, i porti e le isole, le regole per le stagioni e le regole speciali di fine partita per velocizzarla. Inis è un gioco di controllo del territorio in cui i giocatori sfruttano varie tipologie di carte per manovrare i propri clan, scoprire nuove terre, scontrarsi con gli avversari, fondare nuove cittadelle e innalzare nuovi santuari. La grande varietà di azioni possibili e i numerosi modi per vincere la partita rendono il gioco profondo e strategico, ma anche pieno di sorprese.

Dopo il successo di Biblioversum nella collana Corti & Colti arriva Guarda il Mare di Leonardo Lucci, un gioco di narrazione in solitario, una riflessione personale sull’isolamento, sui problemi della quotidianità e sulla follia. In Guarda il Mare il giocatore dovranno tenere un diario per ventotto giorni, nello stile che preferiscono, seguendo le indicazioni riportate nelle pagine del gioco, che li guideranno in un percorso di approfondimento interiore. Guarda il Mare uscirà il 1 Dicembre 2021.

Annunciato infine il vincitore del Corti & Colti Contest a tema Dante Alighieri: Dantesque di Lorenzo Trenti “per essere riuscito a creare, all’interno dei forti vincoli del contest, un gioco dalla forte identità dantesca ma non fossilizzato sull’opera originale.” Dantesque permette infatti ai giocatori di creare un proprio Vivente che, condotto da una Guida, andrà ad affrontare un viaggio di esplorazione infernale e confronto con peccati e peccatori. Su questa struttura di base dantesca i giocatori andranno a posare il vestito che preferiscono, affrontando inferni e peccati più reali, moderni e/o onirici. La giuria ha inoltre assegnato una menzione d’onore a Cristian Sisto per il suo Durante: “nonostante sia ancora da sviluppare, il Concept di Durante ci ha colpiti particolarmente per l’originalità e le potenzialità di approfondimento”. Guarda il Mare sarà pubblicato da XV Games/ Studio Supernova nel 2022, all’interno della collana dei Corti & Colti.