In attesa del debutto della parte due della stagione finale de L’Attacco dei Giganti, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Hajime Isayama, Crunchyroll annuncia l’arrivo per il 19 dicembre 2021 gli 8 speciali episodi OAD sottotitolati in italiano.

Su Crunchyroll arriveranno gli OAD de L’Attacco dei Giganti e nuovi dettagli

Nei primi tre episodi vedremo Hange mentre tenta di catturare il suo primo Gigante vivo e torneremo indietro ai tempi dell’addestramento del 104° Corpo di Addestramento Reclute:

Gli episodi 4 e 5 sono basati su Attack on Titan: No Regrets, il manga spinoff scritto da Yasuko Kobayashi che parla del passato del Capitano Levi e del Comandante Erwin Smith:

Gli episodi che vanno dal 6 all’8 sono basati su Attack on Titan: Lost Girls, la serie di romanzi spinoff scritti dallo sceneggiatore dell’anime Attack on Titan, Hiroshi Seko, che racconta alcune vicende vissute da Annie Leonhart e Mikasa Ackermann:

Ricordiamo per la parte 2 che avrà inizio il 9 gennaio 2022 con l’episodio numero 76 intitolato Danzai (Condanna) e sarà visibile con sottotitoli in italiano, come noto, su Crunchyroll, e dalle prime indiscrezioni emerse online potrebbe essere composta da un totale di 12 episodi.

In merito alla composizione della seconda parte vi aggiorneremo non appena saremo in possesso di notizie confermate.

La stagione finale de L’Attacco dei Giganti

La stagione finale, il cui obiettivo è quello di adattare la conclusione del manga arrivata ad aprile 2021, è prodotto da Studio MAPPA e la prima parte è andata in onda tra il 7 dicembre 2020 e il 29 marzo 2021. La prima parte stagione finale è disponibile integralmente per la visione sia con sottotitoli che con doppiaggio su VVVVID e Prime Video (Amazon). Da poco è visibile anche su Netflix.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Lo staff principale de L’Attacco dei Giganti – stagione finale include il regista Yuichiro Hayashi, il character designer Tomohiro Kishi, il capo dell’animazione Daisuke Niinuma, l’art director Kazuo Ogura, il 3D CG director Takahiro Uezono, lo sceneggiatore Hiroshi Seko e i compositori di musica Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.

Invitiamo ad acquistare qui su Amazon lo sconvolgente ultimo volume che chiude il capolavoro.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).9 gennaio

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte esordirà a gennaio 2022.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

Ecco una trama dell’opera: