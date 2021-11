L’Attacco dei Giganti Stagione Finale – Parte 2 arriva su Crunchyroll

Crunchyroll ha annunciato che L’Attacco dei Giganti Stagione Finale – Parte 2, adattamento dell’omonimo manga da poco concluso, scritto e disegnato da Hajime Isayama, sbarcherà sulla piattaforma di streaming. Quando? Dal 9 gennaio 2022.

L’Attacco dei Giganti Stagione Finale – Parte 2: a proposito della stagione finale

La stagione finale, il cui obiettivo è quello di adattare la conclusione del manga arrivata ad aprile 2021, è prodotto da Studio MAPPA e la prima parte è andata in onda tra il 7 dicembre 2020 e il 29 marzo 2021. La prima parte stagione finale è disponibile integralmente per la visione sia con sottotitoli che con doppiaggio su VVVVID, Amazon Prime Video e su Netflix.

Lo staff principale de L’Attacco dei Giganti Stagione Finale – Parte 2 include il regista Yuichiro Hayashi, il character designer Tomohiro Kishi, il capo dell’animazione Daisuke Niinuma, l’art director Kazuo Ogura, il 3D CG director Takahiro Uezono, lo sceneggiatore Hiroshi Seko e i compositori della musica Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto.

Questa la key visual realizzata dal character designer Tomohiro Kishi:

L’Attacco dei Giganti: il franchise

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shounen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone è stato pubblicato mensilmente da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 capitoli e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito da Planet Manga.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La prima parte della quarta e ultima stagione è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi.

A proposito del finale, vi ricordiamo, che la Planet Manga ha pubblicato a ottobre 2021 l’ultimo volume, il numero 34 e se volete sapere altri dettagli leggete anche questo nostro articolo mentre andate su Amazon per recuperare la vostra copia!