Svelati i primi dettagli di Aliens: Another Glorious Day in the Corps

Annunciato tempo fa da Gale Force Nine, “Aliens: Another Glorious Day in the Corps”, il gioco da tavolo ambientato nell’universo della iconica creatura resa celebre dai film di Ridley Scott, era sino ad oggi un progetto ammantato dal più stretto riserbo che si è finalmente in parte dissolto grazie ad alcune informazioni svelate pochi giorni fa.

Aliens è un gioco di sopravvivenza in cooperativa in cui i giocatori impersoneranno un team di Marine Coloniali inviati all’ Hadley’s Hope alla ricerca di sopravvissuti e di risposte. Per sopravvivere e risultare vincitori nel gioco, sarà fondamentale una stretta collaborazione al tavolo e la capacità dei partecipanti di mantenere calma e sangue freddo per riuscire ad affrontare con successo gli implacabili Xenomorfi in agguato.

I giocatori potranno giocare ben nove diverse missioni, esplorando diverse aree della struttura di terraformazione Hadley’s Hope fino a raggiungere i profondi e oscuri recessi di un nido Xenomorfo. Sarà possibile anche giocare un’entusiasmante modalità campagna collegando insieme quattro delle missioni nelle quali i giocatori dovranno affrontare gli implacabili attacchi Xenomorfi e aiutarsi l’un l’altro a rimanere vivi vivi fino alla fine.

Le restanti due missioni sono focalizzate completamente sulla pura e semplice sopravvivenza nelle quali sarà fondamentale uccidere o essere uccisi. I giocatori iniziano il gioco armati nient’altro che con una semplice pistola e dovranno raccogliere armi e equipaggiamenti durante la partita mentre orde di alieni Xenomorfi cercheranno di sconfiggerli.

Il gioco, consigliato per 1-6 giocatori di almeno 14 anni di età, prevede sessioni di gioco della durata di circa 60-120 minuti.

La scatola conterrà:

1 regolamento

4 schede di gioco a doppia facciata

22 miniature in plastica (Ripley, 5 marines, 16 xenomorfi)

1 dock per schede

7 carte personaggio

45 carte “Motion Tracker”

60 carte resistenza

9 carte missione

8 quadranti

82 token

3 dadi

Il gioco, ordinabile dal 28 febbraio, uscirà nel secondo quarto del 2019, ad un prezzo di vendita previsto di 60$.