Sword Oratoria: Yamato Animation annuncia il doppiaggio italiano

Yamato Animation continua a festeggiare i suoi 30 anni di emozioni doppiando Sword Oratoria, lo spin-off di DanMachi. È sbagliato cercare ragazze in un dangeon? (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka?)

La trasposizione animata di Sword Oratoria

La serie di light novel spin-off Sword Oratoria è scritta da Omori e illustrata da Kiyotaka Haimura e pubblicata in Giappone da GA Bunko, una delle etichette della SB Creative, la stessa casa editoriale che ha pubblicato la serie principale di DanMachi. Per quanto riguarda il manga è serializzato da maggio 2014 sulla rivista shonen GanGan Joker di Square Enix.

La storia di Sword Oratoria si concentra sul personaggio femminile Ais Wallenstein di DanMachi. È sbagliato cercare ragazze in un dangeon?

Ambientano nello stesso periodo di tempo della serie principale, la storia si svolge nella città fittizia di Orario il cui luogo principale è il Dungeon che contiene un assortimento di mostri, dai goblin ai draghi. Gli avventurieri visitano il dungeon per sconfiggere i mostri e prendere i loro frammenti di cristallo, che vengono utilizzati per creare oggetti magici, tra gli altri tesori; tuttavia, possono anche essere scambiati per la valuta del mondo. Gli abitanti di Orario si uniscono in gruppi chiamati Familia. Ogni Familia prende il nome e serve una divinità residente. In un modo simile ai giochi di ruolo, gli avventurieri sono raggruppati in livelli, aumentando i loro livelli e le loro abilità in base ai loro successi.

La sere principale e lo spin-off sono stati distribuiti in Italia, con sottotitoli in italiano sul canale YouTube Yamato Animation.

Per quanto riguarda il cast del doppiaggio Debora Morese è la protagonista Aiz Wallenstein, Sabrina Bonfitto doppia Lefiya, Gea Riva è Riveria, Federica Simonelli dà la voce a Tione, Elisa Giorgio è Tiona, Simone Lupinacci doppia Finn e Davide Fumagalli è Beto.

Qui sotto il trailer:

In Italia la serie di light novel e il manga di DanMachi sono pubblicati da J-POP e potete recuperarli su Amazon!