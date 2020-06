Taron e la pentola magica: Disney è pronta per il remake

Dopo aver acquisito nuovamente i diritti di “The Chronicles of Prydain”, Disney è al lavoro su un nuovo adattamento della saga fantasy letteraria da cui nel 1985 fu tratto il film animato Taron e la pentola magica (The Black Cauldron).

The Chronicles of Prydain, in Italia conosciuta come La Saga di Prydain, è una serie di cinque romanzi fantasy scritti da Lloyd Alexander tra il 1964 e il 1968 e alcuni racconti brevi. La storia ambientata nel regno di Prydain (una sorta di versione fantasy del Galles medievale) segue le avventure del giovane Taran, accompagnando il lettore dalla giovinezza del protagonista sino all’età adulta. La Saga di Prydain è stata pubblicata in Italia da Nord, ma attualmente risulta essere fuori catalogo.

Taron e la pentola magica narra la storia di Taron, un giovane guardiano di maiali che sogna di diventare un eroe. La sua vita cambierà quando scoprirà che il malvagio Re Cornelius è alla ricerca della pentola magica, un potente artefatto magico con il quale potrà dominare il mondo. Per raggiungere il suo scopo lo stregone rapirà la maialina Ewy, una creatura dotata di poteri magici in grado di rivelare la posizione dell’oggetto magico.

Il lungometraggio animato del 1985, diretto da Ted Berman and Richard Rich, fu funestato da un produzione travagliata, in parte dovuta al tono cupo della pellicola, ritenuta poco adatta per il pubblico abituale Disney. La presenza di un personaggio come Re Cornelius , un crudele negromante in grado di scatenare la quintessenza del male utilizzando la magia nera, spaventò la maggior parte delle persone decretando così un esito infausto al botteghino.

Ma i problemi legati alla produzione di Taron e la pentola magica risentirono anche di un adattamento ritenuto poco fedele all’originale, infatti la trama del film venne scritta ispirandosi ai primi due volumi della saga (Il Libro dei Tre e Il Calderone Nero), deludendo così gli appassionati della saga, molto amata negli Stati Uniti.

La nuova produzione legata a The Chronicles of Prydain vedrà Sam Dickerman a capo del progetto, tuttavia al momento non sono stati ancora comunicati ulteriori dettagli né i nomi delle persone che saranno coinvolte in veste di produttore, regista e sceneggiatore.