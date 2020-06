Tenet e Wonder Woman 1984: ecco le date di uscita italiane

Pochi giorni fa è stata rivelata la data di uscita americana di Tenet, il nuovo atteso film di Christopher Nolan, che è stata fissata al 31 luglio 2020. Da qualche ora è trapelata anche la data di uscita italiana, ovvero il 3 agosto 2020. L’informazione è giunta tramite Box Office, l’autorevole testata interessata al mercato dell’industria cinematografica di Duesse Communication, la quale ha rivelato anche la data di uscita ufficiale di Wonder Woman 1984, ovvero 1 ottobre 2020.

Negli Stati Uniti Warner Bros. ha dovuto prendere degli stretti accordi commerciali col regista Christopher Nolan, nonostante la stessa società sia non poco preoccupata della ripartenza dei cinema. Secondo quanto riportato dal New York Times, la società di produzione ha voluto rimandare più volte l’uscita di Tenet, ma Nolan ha sempre affermato che la sua pellicola debba essere un incentivo per il ritorno delle persone al cinema e quindi ha accettato il compromesso di spostare la sua uscita dal 17 al 31. In Italia, quindi, il film arriverà solo 4 giorni dopo e non a settembre come era stato invece pronosticato.

La trama e il cast di Tenet

Tenet racconta la storia di John David Washington, il nuovo protagonista del film, il quale è in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo. Il protagonista viaggia attraverso un mondo crepuscolare ricco di spionaggio internazionale in una missione che si svolgerà al di là del tempo reale e che servirà per bloccare una potenziale Terza Guerra Mondiale. Attenzione, però, non si parlerà di viaggi nel tempo, ma inversione nello spazio-tempo.

Oltre al protagonista John David Washington, il film vede nel cast il futuro Batman Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh. Nolan ha scritto e diretto il film, utilizzando un miscuglio di pellicola IMAX e 70mm.

La trama e il cast di Wonder Woman 1984

Per completezza, invece, Wonder Woman 1984 non è altro che un sequel che ci farà fare un salto nel passato, ovvero negli anni ’80 dove Wonder Woman sarà costretta ad affrontare due nuovi nemici: Max Lord e The Cheetah.

Nella pellicola di Patty Jenkins, oltre a Gal Gadot nel ruolo di protagonista, vi saranno Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.