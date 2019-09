Terminator: Destino Oscuro, i protagonisti in un nuovo poster

Nelle ore scorse, la 20th Century Fox ha reso noto il nuovo poster in italiano dedicato al nuovo film Terminator: Destino Oscuro. Vediamolo insieme.

Nelle ore scorse, la 20th Century Fox ha reso noto il nuovo poster dedicato al film Terminator: Destino Oscuro. All’interno dell’immagine pubblicata di recente sono presenti i protagonisti che faranno parte del nuovo film diretto da Tim Miller e prodotto da James Cameron. La nuova pellicola cinematografica di Terminator sarà un sequel dei film precedenti i quali possono essere considerati tra i più grandi successi dell’intero franchise.

Più nello specifico con Terminator: Destino Oscuro ci troviamo difronte ad un sequel diretto dei primi due film della saga, vale a dire Terminator, che ha fatto il suo debutto nel 1984 e Terminator 2 – Il giorno del giudizio, che risale invece al 1991. Infatti questo nuovo capitolo sarà ambientato circa 27 anni dopo gli avvenimenti che hanno caratterizzato Terminator 2. In attesa di vede la nuova pellicola cinematografica, diretta anche in questo caso dal regista Tim Miller come successo nei primi due film, ecco di seguito il nuovo poster con i protagonisti di Terminator – Destino Oscuro:

Dunque, ancora una volta Sarah Connor, interpretata da Linda Hamilton, sarà la protagonista del film con il grande Arnold Schwarzenegger. Insieme ai due attori già citati, del cast faranno parte anche Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta e Gabriel Luna. Cosa ne pensate del nuovo poster italiano pubblicato da 20th Century Fox? Siete curiosi di vedere la nuova pellicola dedicata al franchise di Terminator? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.