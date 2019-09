Terrence Howard: “Quando Empire finirà non reciterò mai più”

Terrence Howard, interprete del primo War Machine nell'MCU, al termine di Empire, acclamata serie FOX che lo vede protagonista, si ritirerà per sempre dal mondo della recitazione.

Quando Empire, terminerà la sua ultima stagione, Terrence Howard ha dichiarato che appenderà il cappello al chiodo, ritirandosi per sempre dal mondo della recitazione.

Nel corso di un’intervista ad Extra rilasciata lo scorso mercoledì, l’attore ha annunciato l’addio definitivo alle scene ed ha spiegato che i suoi piani post-recitazione consistono nel “portare la verità nel mondo.” Quando gli è stato chiesto “quale strada potrebbe prendere la sua carriera” una volta che l’apprezzato musical-drama targato FOX l’anno prossimo andrà a concludersi, Howard ha rivelato che interpretare il kingpin dell’hip-hop Lucious Lyon, sarà molto probabilmente il suo canto del cigno alla recitazione. “Oh, ho chiuso con la recitazione. Ho finito di fingere”, ha dichiarato senza mezzi termini. Non è la prima volta che ad Hollywood sentiamo di artisti che una volta raggiunta la sicurezza economica preferiscono abbandonare le scene per concentrarsi su progetti, collaterali, ma quando ad Howard è stato domandato se allora si concentrerà su “filantropia ed altri interessi”, l’attore ha suggerito di avere in mente altre idee, rincuorando scherzosamente, che sorprendentemente queste non includono il lancio di una linea di salviettine per neonati.

“No, non filantropia”, ha detto. “Mi sto concentrando prevalentemente sull’idea di portare la verità nel mondo”, mentre il candidato all’Oscar ha preferito non sbottonarsi troppo su come concretamente intenda portare questa verità alle masse, ha invece proferito parole cariche d’affetto e stima nei confronti dei suoi colleghi sul set: “Adoro i membri del cast di Empire, mi mancheranno moltissimo, anche gli addetti ai lavori… siamo stati una grande famiglia in questi anni.”

Se non avete mai visto Empire, avrete avuto sicuramente modo di riconoscere Terrence Howard nei panni di James Rupert “Rhodey” Rhodes nel primo film Iron Man. Successivamente venne rimpiazzato da Don Cheadle dal secondo capitolo in poi.