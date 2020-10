Terza stagione di American Gods: online il trailer

Online il primo teaser trailer della terza stagione di American Gods, serie TV basata sull’omonimo romanzo di Neil Gaiman in streaming su Amazon Prime Video. La terza stagione sarà disponibile nei primi mesi del 2021.

L’annuncio della terza stagione

Il viaggio di Shadow Moon attraverso un mondo dominato da antichi e nuovi dei è giunto al suo terzo capitolo. La terza stagione di American Gods è stata infatti annunciata proprio lo scorso venerdì 9 ottobre, in occasione del New York Comic Con, durante un panel virtuale in cui è stato comunicato il periodo d’uscita della serie TV: inizio 2021. Il panel ha visto la presenza dell’autore del romanzo da cui American Gods è tratto, il celebre Neil Gaiman (attualmente impegnato con la nuova serie su Sandman), oltre all’attore protagonista Ricky Whittle, Emily Browning nei panni della moglie (Laura Moon), Yetide Badaki (Bilquis), Bruce Langley (Tech Boy), Omid Abtahi (Salim) e Ashley Reyes (Cordelia). Ecco adesso disponibili le prime immagini e il primo teaser trailer.

La terza stagione di American Gods vedrà il ritorno di alcune vecchie conoscenze e di nomi nuovi, con diverse presenze celebri dal mondo dello spettacolo: il cast comprende infatti Crispin Glover, Danny Trejo, Marilyn Manson, Iwan Rheon e Peter Stormare. Accanto ad essi Demore Barnes, Devery Jacobs, Blythe Danner, Julia Sweeney, Denis O’Hare, Lela Loren, Dominique Jackson e Eric Johnson.

Di cosa parla American Gods

American Gods segue le vicende di Shadown Moon, un ex galeotto adesso al servizio dell’enigmatico Mr. Wednesday (Ian McShane), il quale altri non è che il dio Odino. Sulla Terra si sta combattendo infatti una guerra tra gli antichi dei appartenenti alla mitologia e i nuovi dei nati dalla tecnologia, in cui Shadow è costretto a prendere parte. Nelle immagini e nel teaser trailer della terza stagione di American Gods, tuttavia, vediamo l’uomo intento a fuggire alla sorte riservata per lui da Wednesday, trasferendosi in una nevosa città del Wisconsin, dove trova ad attenderlo gli dei della sua stirpe, gli Orishas. Anche qui, però, Shadow dovrà fare i conti con le divinità, dovendo scegliere da che parte stare.

Non è stata ancora comunicata una data d’uscita esatta, tuttavia i fan dovranno aspettare solo fino agli inizi del 2021, quando la serie TV sarà trasmessa su Amazon Prime Video.