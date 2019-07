The Amazing Stan: arriva la serie animata sul giovane Stan Lee

Al San Diego Comic-Con è stata presentata The Amazing Stan, la serie animata basata sulle avventure piene di sogni ed ambizione del giovane Stan Lee.

Da creatore dei più grandi supereroi che la storia ricordi, a protagonista di una serie animata, questo è il destino di Stan Lee, uno delle più grandi icone creative che il mondo del fumetto ricordi.

La notizia arriva direttamente dal panel “A Celebration of Stan Lee’s Life and Legacy” tenutosi nell’ultimo San Diego Comic-Con, dove Pure Imagination Studios e POW! Entertainment hanno annunciato uniranno le forze per la produzione di The Amazing Stan, una serie animata con protagonista Stan Lee. Ambientata ai giorni nostri, la storia verterà sull’infanzia e l’adolescenza del giovane Stan, descritto sin da piccolo come un “instancabile sognatore” che passa le sue giornate guidato dall’ambizione: Stan infatti “esplora nuove idee”, “si mette in gioco”, “affronta rischi” e “non si arrende mai.”

Al termine dell’annuncio, la serie si è mostrata con uno sneak peek di due minuti dell’episodio pilota molto apprezzato dal pubblico, a cui si sono susseguite le dichiarazioni dell’autore della produzione: “È un onore incommensurabile celebrare e provare a proseguire l’eredità creativa di una delle icone narrative più importanti che la cultura pop abbia mai avuto, raccontando una serie di avventure animate originali mai viste prima, con un cast di personaggi interamente nuovo e capace di colpire tutte le fasce d’età”, dichiara il direttore dell’ufficio creativo di Pure Immagination, John P. Roberts, “Stan Lee è riuscito nell’incredibile impresa di trasformare i suoi sogni ad occhi aperti in un immenso universo popolato da supereroi capace di infrangere le barriere di spazio e tempo conquistando differenti generazioni e le più disparate culture. Dopo averlo visto in tanti cammeo nei cinecomic Marvel, per la prima volta i suoi milioni di fan sparsi in tutto il mondo potranno ammirarlo in una versione animata che lo renderà giovane come non l’avete mai visto prima.”

Prodotta da John P. Robert insieme a Joshua Wexler, Bob Sabouni e Gill Champion, The Amazing Stan verrà scritta da Scott Peterson (Phineas and Ferb) e non ha ancora una casa di distribuzione ed una data di lancio, vi terremo aggiornati.