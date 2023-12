Marvel Snap | Migliori mazzi con Sebastian Shaw

Sebastian Shaw è la carta ci accompagnerà verso questo Natale su Marvel Snap. Lo storico antagonista degli X-Men è diventato un personaggio assai curioso per tutti coloro che si sono cimentati nella creazione di un mazzo con lui al seguito. Rispetto ali personaggi rilegati ai pass battagli degli ultimi mesi, Sebastian Shaw non è una carta adatta a qualunque mazzo e non riesce ad essere uno strumento valido in ogni situazione.

Il mutante elegante si presenta a noi con 3 di costo e 4 di potere, oltre che a un effetto decisamente unico nel suo genere. Ogni volta che Sebastian Shaw otterrà in qualsiasi modo un aumento della sua Forza permanente, guadagnerà ben +2 di Forza, in qualunque zona lui si trovi. Ciò vuol dire che trova un felice connubio in campi in grado di potenziare il potere delle carte, oppure in personaggi in grado di aumentare i punti delle carte in campo, mano o mazzo. Quali sono i migliori che può sfruttare il nostro cattivone?

Silver Surfer

Forge

Goose

Okoye

America Chavez

Elsa Bloodstone

Brood

Mister Fantastic

Negasonic Teenage Warhead

Silver Surfer

Sebastian Shaw

Gladiator

Sera

Sì, lo so. Vediamo una carta con costo 3 e pensiamo subito a Silver Surfer, ma questa volta è ben giustificato. Sebastian Shaw gode della potenza del surfista, poiché un suo singolo buff gli permette di raggiungere per 8 di Forza. È letteralmente più forte di un Maximus, che in passato ha comunque trovato molto gioco in tale sinergia. In più bisogna considerare la struttura del mazzo.

La curva di energia di Silver Surfer è classicamente molto bassa, ma carente di personaggi adatti a rendere consistente il turno 1 e 2. Ora, tra Elsa, Forge, Okoye e la rinnovata America Chavez, non solo sono migliorati i primi turni di gioco, ma ci sono anche tante valide carte per elargire buff. Sono tutte carte che comunque hanno una solida sinergia con carte del calibro di Brood, che da sempre sono lo zoccolo duro della chiusura di Silver Surfer.

Goose evita che l’avversario possa giocare carte troppo alte e noi abbiamo solo Sera da poter gestire. Mister Fantastic è stato inserito perlopiù per arrivare a campi irraggiungibili in altri modi, mentre Negasonica si è rivelata una carta fenomenale. Siamo soliti avere priorità negli ultimi turni in questo mazzo e mettere un pezzo costo 3 che rompe le giocate avversarie e rimane sul terreno è incredibile.

Gladiator si trova nel mazzo, invece, per riempire i campi con un livello di Forza base molto alto, senza investire troppe risorse. Sera a turno 5 è, d’altronde, sempre una sentenza da inizio gioco.

Buff

Forge

Nova

Mister Sinister

Okoye

America Chavez

Brood

Killmonger

Nakia

Sebastian Shaw

Absorbing Man

Iron Lad

Alioth

In passato il mazzo buff con Brood ha dominato pesantemente la classifica su Marvel Snap, ma poi ha ricevuto tanti nerf nel giro di poco tempo. Il suo ridimensionamento gli ha permesso di boccheggiare nelle zone basse delle classificate, ma con Sebastian Shaw può godere di un forte alleato.

Il mazzo vanta della presenza di tutti i supporti presenti in Silver Surfer, ma aggiunge al suo ventaglio di scelte anche Nakia e Nova, entrambi carte funzionali al buff su terreno e mano. La cambo con Brood rimane la solita, ma la carta nuova dà una spinta aggiunta e una condizione di vittoria alternativa.

Ravonna Control

Snowguard

Okoye

Ravonna Renslayer

Ironheart

Brood

Magik

Silver Surfer

Storm

Juggernaut

Sebastian Shaw

Wong

Iron Man

Ci sono altre carte storiche in grado di lavorare bene con l’effetto di Sebastian Shaw. Pensiamo un attimo ad Ironheart e Magik, spesso insieme in archetipi orientati verso il combo. Entrambe sono adatta ad essere inserite in un mazzo con Silver Surfer e ambedue riescono a supportare la nuova carta. In questa versione che vi propongo ci sono molte carte in grado di gestire i campi in gioco e ho deciso di inserire Ravonna.

Il personaggio in questione permette giocate tempo più forti durante la curva di gioco e migliora i turni finali. Anche Wong supporta benissimo l’aspetto combo di questo mazzo, poiché permette a carte come il surfista e Ironheart di raddoppiare il proprio potere. Una versione indubbiamente curiosa, ma adatta a partite più lunghe.