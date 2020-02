The Batman: svelato il nuovo look e il Bat-Segnale di Bruce Wayne

È stato Matt Reeves, il regista di The Batman, il primo a svelare il nuovo look della prossima versione dell’Uomo Pipistrello interpretato dall’attore inglese Robert Pattinson.

Reeves ha da poco pubblicato online un “camera test” (ovvero un breve video dal set) sull’atteso aspetto del Cavaliere Oscuro della DCEU.

Da queste prime immagini si può già evincere che il nuovo costume ricorderà non poco quello sfoggiato da Bruce Wayne nel videogioco Batman: Arkham Knight e nella serie di graphic novel Batman: Earth One.

Il video dovrebbe essere stato girato a Londra, visto che le riprese del cine-comic sono attualmente in corso ai Leavesden Studios di Londra (gli stessi della saga di Harry Potter ma anche di Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Wonder Woman e del sequel Wonder Woman 1984) , mentre la data d’uscita nelle sale è stata già fissata al 25 giugno 2021.

Oltre a Pattinson, questo prossimo lungometraggio su uno dei personaggi più iconici della Storia dei fumetti sarà interpretato da Colin Farrell (il Pinguino), Paul Dano (l’Enigmista), Zoe Kravitz (Catwoman), John Turturro (Carmine Falcone), Jeffrey Wright (Commissario Gordon) e Andy Serkis (Alfred Pennyworth).

E proprio a seguire questa anticipazione, l’attore Jeffrey Wright ha da pochissimo lanciato su Twitter un altro interessante scatto dal set ovvero un piccolo assaggio del nuovo Bat-Segnale puntato sui cieli di Gotham City, il mezzo con il quale il commissario Jim Gordon contatta ogni volta il Cavaliere Oscuro per richiedere il suo aiuto.

Purtroppo l’immagine in bianco e nero non immortala nitidamente il simbolo dell’eroe, ma ci mostra semplicemente il faro che lo proietta in attesa dell’intervento di Bruce Wayne.

Aspettando le prossime rivelazioni sull’atteso The Batman, non possiamo per ora non chiudere ricollegandoci direttamente alla dichiarazione di Robert Pattinson sul suo costume: