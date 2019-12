Eddie Murphy afferma: Robert Pattinson “sarà un Batman grandioso”

A quanto pare, Eddie Murphy avrebbe rilasciato alcune sue dichiarazioni in merito all’importante ruolo che dovrà interpretare Robert Pattinson, ossia quello di Batman. Egli avrebbe infatti affermato che il giovane attore sarà sicuramente all’altezza, anzi “sarà un Batman grandioso!”. Queste parole, arrivano subito dopo le affermazioni rilasciare dallo stesso Pattinson in merito alla nuova, importantissima interpretazione che gli è stata affidata nel nuovo film sull’uomo pipistrello. Infatti, la giovane star non ha nascosto di sentire il peso di dover vestire i panni di uno dei personaggi del cinema e dei fumetti più famosi di sempre. Proprio a tal proposito – recentemente – Robert Pattinson avrebbe dichiarato quanto segue:

“Non so se sono pronto. C’è qualcosa legato al film. C’è una sensazione diversa quando lo stai girando e sai che c’è un pubblico numeroso che lo attende e ci sono delle grandi aspettative da parte degli spettatori. In un certo senso è divertente provare quella pressione, specialmente quando le persone fin dall’inizio non vogliono che tu interpreti quella parte“.

Dunque, queste parole, sottolineano il fatto che Robert Pattinson non è sicuro di riuscire ad interpretare al meglio il ruolo del protagonista. Motivo per il quale Eddie Murphy ha voluto esternare il suo pensiero ed incoraggiare il giovane attore, rassicurandolo sul fatto che – secondo lui – sicuramente sarà all’altezza di questa nuova “sfida”.

Ricordiamo che il nuovo film diretto da Matt Reeves, vedrà un cast molto ricco, tra cui Paul Dano che vestirà i panni de l’Enigmista, Colin Farrell sarà invece il Pinguino, mentre il ruolo di Catwoman è stato affidato a Zoe Kravitz. Inoltre ci saranno anche Andy Serkis e John Turturro che saranno rispettivamente Alfred e Carmine Falcone. Infine Jeffrey Wright sarà commissario Gordon ma non è chiaro il personaggio che verrà interpretato da Peter Sarsgaard.