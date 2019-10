The Batman: Warner Bros. sta cercando l’interprete del pinguino!

Secondo indiscrezioni, gli autori di The Batman stanno cercando l'interprete adatto a vestire i panni del pinguino, celebre villain dell'eroe.

The Batman è senza ombra di dubbio uno dei film più attesi da parte di tutti gli appassionati del settore, e in particolar modo dagli amanti del Pipistrello. Nonostante le conferme pervenute nelle passate settimane, il prossimo progetto della DC Comics è ancora avvolto sotto un alone di mistero.

La situazione, secondo nuove indiscrezioni, è notevolmente cambiata, infatti gli autori hanno quasi completato il roster di Villain che sfideranno il Batman di Robert Pattinson. Ad affiancare Paul Dano (nei panni dell’Enigmista) e Zoe Kravitz (interprete di Catwoman), ci sarà anche il Pinguino.

Momentaneamente, non ci sono informazioni sulla narrazione del film di Matt Reeve, e più specificatamente sull’adattamento dei tre criminali. Alcune voci di corridoio affermano che i tre daranno la caccia (o meglio, perseguiteranno) Batman, un ipotesi che andrebbe in netta contrapposizione con i canoni standard del mito. The Batman, inoltre, sarà un lungometraggio più noir, e di conseguenza proporrà una storia più personale sul Cavaliere Oscuro.

Insomma, stando alle indiscrezioni, questo progetto ha le carte in regola per diventare un ottimo erede della saga diretta di Christopher Nolan. Secondo voi, chi sarebbe l’attore ideale a vestire i panni del Pinguino?