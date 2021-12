The Book of Boba Fett: cosa, come e dove vederlo su Disney+

Dopo l’incredibile successo di The Mandalorian, la serie ambientata nell’universo di Star Wars, la Galassia lontana lontana è pronta ad accoglierci nuovamente su Disney+ per raccontarci le imprese di Boba Fett in Star Wars: The Book of Boba Fett, serie tv interamente dedicata al leggendario cacciatore di taglie.

A partire dal 29 dicembre 2021, ogni mercoledì la piattaforma Disney vedrà un nuovo episodio di questa nuova serie tv, ambientata dopo gli eventi che hanno coinvolto Boba Fett e Fennec Shand nella seconda stagione di The Mandalorian.

La nuova serie Spin-off vedrà nuovamente Temuera Morrison e Ming-Na Wen riprendere i ruoli dei due personaggi e vedrà il coinvolgimento alla regia di Robert Rodriguez, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Dave Filoni, Steph Green e Kevin Tancharoen.

The Book of Boba Fett: la trama

Al momento non si hanno molti dettagli sulla trama della serie, tuttavia secondo quanto dichiarato fino ad ora The Book of Boba Fett sarà l’avvincente racconto che vedrà il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett: cosa guardare

Boba Fett è un personaggio che gli appassionati di Star Wars conoscono molto bene. L’iconico cacciatore di taglie è comparso per la prima volta nello speciale animato del 1978 e da allora ha fatto breccia nell’immaginario di milioni di fan in tutto il mondo. Dapprima misterioso e letale cacciatore di taglie nella trilogia classica dove compare in L’Impero colpisce ancora e Il Ritorno dello Jedi, il personaggio viene poi inserito nel ciclo dei prequel grazie alla figura di Jango Fett, un mandaloriano utilizzato dai clonatori di Kamino come matrice genetica per l’esercito di cloni della Repubblica.

Se volete quindi ripercorrere l’epopea di Boba Fett, oltre che ai film dovrete rivolgere lo sguardo anche verso il mondo dell’animazione e guardare Clone Wars, dove troverete il giovane Fett muovere i primi passi nel sottomondo criminale, alla ricerca di vendetta nei confronti di Mace Windu e degli Jedi. Troverete gli episodi che lo riguardano nella stagione 2 (episodio 20-22) e nella stagione 4 (episodio 20).

Ad accompagnare Boba ritroveremo un’altra nostra vecchia conoscenza: la mercenaria Fennec Shand. Fennec è un personaggio relativamente nuovo: è apparsa per la prima nella prima stagione di The Mandalorian (Capitolo 5: Il pistolero), per poi fare ritorno nella seconda stagione al fianco di Fett (Capitolo 14: La tragedia, Capitolo 15: Il vendicatore e Capitolo 16: Il salvataggio).

Fennec però compare anche nella serie animata The Bad Batch dove si trova a portare a termine il difficile compito, per conto di un misterioso committente, di separare Omega dal resto della squadra di cloni speciali (Episodi 4 e 9).

The Book of Boba Fett: le puntate

Secondo la programmazione di Disney+, la lista degli episodi di The Book of Boba Fett è la seguente:

29 dicembre: Episodio 1

5 gennaio: Episodio 2

12 gennaio: Episodio 3

19 gennaio: Episodio 4

26 gennaio: Episodio 5

2 febbraio: Episodio 6

9 febbraio: Episodio 7