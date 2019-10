The Flash da Hot Toys

The Flash è una delle nuove proposte in uscita nel 2021 di Hot Toys per la serie televisiva dedicata al Velocista Scarlatto della DC Comics.

Continuano in questi giorni gli annunci di Hot Toys per la linea Movie Masterpiece, una serie di action figure collezionabili in scala 1/6 dedicata al mondo del Cinema e delle Serie TV. Negli scorsi giorni l’azienda ha comunicato l’apertura dei preordini della nuova figure di Flash tratta dalla sua serie tv The Flash.

Queste figure sarà alta approssivatamente circa 31 cm per rimanere in scale con tutte le altre figure di questa serie, il corpo sarà completamente articolato e vestiti in simil pelle e stoffa. Se vi soffermerete a guardare tutti i dettagli rimarrete davvero impressionati dalla cura che ci mettono per poter ricreare una vere e propria replica del personaggio in questione in scala ridotta.

Come per tutte le altre figure anche in questa sarà presente una basetta espositiva con il logo della serie tv, dove troveremo pure un braccio snodabile che ci permetterà di riprodurre al meglio le pose action di Flash. Troveremo come il solito degli accessori di ricambio, tra cui delle mani intercambiabili, l’elmettto del Flash classico, gli effetti dei fulmini, tre pezzi di piastre toraciche diverse da sostituire nel petto, il capuccio aperto agganciabile e il viso di Barry Allen senza maschera.

Il personaggio di Flash nella serie tv è interpretato da Grant Gustin, fa la sua prima comparsa nella serie tv di Arrow nella 2 stagione, per poi diventare una serie a se stante, entrando ufficialmente nell’Arrowerse. La serie è incentrata su Barry Allen, un ragazzo che lavora per la polizia che viene accidentalmente colpito da un fulmine durante l’esplosione di un acceleratore di particelle. In seguito entra in come e al suo risveglio si rende conto di aver acquisito una velocità supersonica che usa per combattere i criminali di Central City sotto l’identità di Flash.

The Flash è in preordine da Sideshow al prezzo di 230.98 Dollari, con spedizione stimata nel periodo che va da Aprile a Giugno 2021.