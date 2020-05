The Last Guardian: in programma un adattamento cinematografico di Sony Pictures?

L’amata esclusiva PlayStation The Last Guardian potrebbe ricevere un adattamento cinematografico scritto dallo sceneggiatore di Godzilla e Kong: Skull Island, Max Borenstein. La pellicola sarebbe già in fase di sviluppo presso gli studi di Sony Pictures e attualmente starebbero organizzando il casting per quattro ruoli principali.

Le notizie sul film di The Last Guardian provengono dall’insider dell’industria cinematografica Daniel Richtman e sono state riportate dal magazine FullCircleCinema. Il report indica che attualmente i produttori stanno ricercando un attore dodicenne per il ruolo del ragazzo, il personaggio principale del gioco che fa amicizia con la creatura Trico. Quest’ultima, nel film, sarebbe chiamata Tree (probabilmente perché il film sarà parlato nella lingua comune e non avrà la lingua fittizia tipica dei giochi di Ueda) e la produzione è alla ricerca anche di un attore per coprire il suo ruolo, anche se non è chiaro come funzionerà esattamente il casting in quanto non ci sono dettagli aggiuntivi per questo particolare ruolo.

Il casting e alla ricerca anche di altri due attori per coprire i ruoli di Ariana e Ueda, che cercano rispettivamente una donna di 27 anni e un uomo di 30-39 anni. Questi personaggi saranno due genitori che cercano la loro figlia scomparsa Mono. Si sospetta che possa essere stata rapita da Trico, più o meno allo stesso modo in cui lo era stato il Ragazzo in The Last Guardian. Secondo il report “i due reciteranno un ruolo di supporto nel film mentre viaggiano col Ragazzo e Tree”. Ovviamente il nome Ueda non è altro che un Easter Egg dedicato al creatore del gioco, Fumito Ueda.

Infine pare che oltre al nome dello sceneggiatore, sarebbe già emerso il nome del produttore ovvero Kevin Misher con lo studio Misher Films divenuto celebre per la serie de Il Re Scorpione. Ricordiamo che The Last Guardian ha avuto una storia produttiva parecchio travagliata. Fu annunciato per la prima volta dal Team Ico col nome di Project Trico nel 2009 prima di scomparire dai riflettori e alla fine è riemerso quasi sette anni dopo come esclusiva PlayStation 4. Ora la notizia del film potrebbe far ritornare The Last Guardian in auge dopo un altro periodo di silenzio dopo la sua uscita avvenuta nel 2016.