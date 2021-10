The Last Kingdom: in arrivo il film Seven Kings Must Die

La quinta e ultima stagione di The Last Kingdom, la serie tratta dal ciclo di romanzi storici firmati da Bernard Cornwell che seguono le vicende di un giovane nobile inglese cresciuto dai vichinghi durante il regno del primo re d’Inghilterra, Alfredo il Grande, uscirà il prossimo anno ma non sarà la conclusine del franchise.

Alexander Dreymon interprete di Uhtred e produttore esecutivo di The Last Kingdom, ha annunciato ieri al London MCM Comic Con che la serie continuerà in un film intitolato Seven Kings Must Die.

Seven Kings Must Die: tutto quello che sappiamo

Il film avrà una durata di due ore e le riprese inizieranno all’inizio del prossimo anno a Budapest, poco prima che la stagione finale arrivi su Netflix. Carnival Films degli NBCUniversal International Studios produrrà il film, con Dreymon che produrrà in modo esecutivo insieme alla scrittrice Martha Hillier. Il regista è Ed Bazalgette, i produttori sono Marchant, Gareth Neame e Mat Chaplin e il distributore è NBCUniversal Global Distribution.

Alexander Dreymon riprenderà il suo ruolo principale e sarà affiancato da molti del cast della serie, insieme ad alcuni volti nuovi.

L’attore ha dichiarato:

“È stato un privilegio raccontare la storia di Uhtred per cinque stagioni. Sono così grato ai nostri fan. Sono stati immensamente fedeli a The Last Kingdom e grazie al loro sostegno, la squadra si sta riunendo per un altro viaggio.”

Mentre il produttore Nigel Marchant ha aggiunto, alludendo alla quinta stagione:

“Conclude completamente la serie. Ma c’era sempre un’altra storia che volevamo raccontare.”

Vi ricordiamo che la serie televisiva è basata su Le storie dei re sassoni di Bernard Cornwell, originariamente commissionata da BBC2 e andata in onda nel 2015. Netflix è salito a bordo come co-produttore per la seconda stagione e ha preso tutti i diritti dalla terza serie in poi. Ad aprile era stato rivelato che la quinta serie sarebbe stata l’ultima.

Lo show copre un periodo di circa 45 anni di storia dall’866 dopo l’arrivo del Grande Esercito pagano in Gran Bretagna, concentrandosi sulla resistenza del Regno del Wessex alle continue incursioni vichinghe nell’Inghilterra meridionale.

