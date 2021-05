The Mandalorian 3: la Forza sarà potente nella nuova stagione

The Mandalorian è la serie dedicata a Star Wars disponibile in esclusiva sul catalogo Disney+, le cui prime due stagioni hanno letteralmente mandato in estasi tutti i fan della saga creata negli anni ’70 da George Lucas. Un ideale mix d’azione e d’avventura in una galassia lontana lontana, uniti alla simpatia di Baby Yoda/Grogu, hanno permesso alle prime due stagioni dello show di ottenere il plauso indiscusso sia dei fan che della critica.

Dave Filoni, co-autore di The Mandalorian assieme a Jon Favreau, ha ora discusso della terza stagione della serie, avvolta ancora nel più assoluto riserbo. Filoni, che tra le altre cose si è occupato anche di realizzare la nuova serie animata The Bad Batch, ha parlato ai microfoni di Good Morning America (qui la notizia) circa le nuove imprese del mandaloriano Din Djarin interpretato ancora una volta dall’attore Pedro Pascal.

Filoni ha definito complicato spiegare le novità della nuova serie senza svelare troppi dettagli, sebbene abbia confermato di essere attualmente al lavoro sia sulla terza stagione di The Mandalorian che sullo spin-off The Book of Boba Fett, le cui riprese hanno preso il via durante lo scorso mese di dicembre. L’autore ha inoltre aggiunto che la Forza sarà potente in questo progetto, frase che potrebbe aver anticipato nientemeno che il ritorno dei Cavalieri Jedi anche nel nuovo ciclo di episodi.

Le riprese della terza stagione di The Mandalorian prenderanno in ogni caso il via solo al termine di quelle dedicate alla serie incentrata sul primo mandaloriano mai apparso sul grande schermo, ossia Boba Fett. Nel cast delle prime due stagioni dello show, oltre a Pascal, troviamo anche Carl Weathers (Rocky), Nick Nolte (48 ore), Amy Sedaris (School of Rock) e Ming-Na Wen (Agents of S.H.I.E.L.D.). Gina Carano, che nelle prime serie ha interpretato il personaggio di Cara Dune, non tornerà nella nuova serie a causa di alcune polemiche sui social emerse nei mesi scorsi.