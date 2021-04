The Mandalorian casco elettronico di Hasbro: la recensione

Abbiamo avuto il piacere di recensire e indossare con largo anticipo uno dei prodotti più belli degli ultimi anni. Stiamo parlando del casco elettronico di The Mandalorian prodotto da Hasbro per la linea Star Wars – The Black Series. Si tratta dell’accessorio role play perfetto per chi si vuole cimentare nel cosplay del Mandaloriano o semplicemente avere un oggetto rappresentativo e simbolico della serie. Questo nome, The Black Series, se non siete pratici del mondo del collezionismo, dovete sapere che nasce principalmente come linea di action figure (tutte con scatola nera, da li il nome originario) per poi evolversi ed espandersi a tutto ciò che l’utente fan di Star Wars può desiderare, ci sono action figure, navicelle e per finire caschi e spade laser, tutte sotto un unico nome.

Tra l’altro c’è un aneddoto molto curioso che accomuna questo prodotto alle stesse action figure e ne parleremo qui sotto, fra poche righe, nell’analisi della confezione. Casco elettronico, come mai? Vi potreste chiedere, oltre all’ottimo design, il casco è dotato di alcune funzioni interessanti, attivabili grazie all’utilizzo di una batteria AA da 1,5v rendendolo così ancora più somigliante e realistico a quello visto nella serie televisiva, che vi ricordiamo, trovate in streaming solamente su Disney Plus.

Questa è la via…del Casco

The Mandalorian è una serie televisiva ambientata nell’universo narrativo di Star Wars, creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm. Al momento su Disney Plus sono disponibili le prime due stagioni grazie alle quali possiamo assistere alle avventure di nuovi e vecchi amici provenienti dalla galassia lontana e più nello specifico dall’orlo esterno. Il Mandaloriano è un freddo mercenario salvato da bambino e cresciuto dalla Death Watch. Viene incaricato dalla gilda dei mercenari, assoldato da ex signori della guerra di ciò che resta dell’Impero Galattico dopo la distruzione della seconda Morte Nera. Il suo contratto lo porta inesorabilmente anche verso il suo destino e quando davanti a se si trova un piccolo alieno verde nella culla decide di non terminarlo ma di consegnarlo vivo. Mosso da un senso di giustizia superiore “Mando”, dopo aver potenziato la sua armatura con il beskar guadagnato, farà di tutto per salvare il piccolo. Il Bambino tuttavia è troppo importante per l’Impero e Mando, come da tradizione di Mandalore farà di tutto per consegnarlo nelle mani di chi potrà prendersene cura. Il Casco per un Mandaloriano è un elemento distintivo, tutti li riconoscono grazie a questa dotazione e tutti li temono. I veri mandaloriani non si tolgono mai l’elmo davanti a qualcuno perché questo è il voto che fanno quando entrano a far parte del gruppo di élite. Questo elemento dell’armatura, oltre ad essere un elemento distintivo del loro credo e della loro società, solitamente, è dotato di una serie di tecnologie che consentono a chi lo indossa di essere un vero cacciatore. Solitamente i caschi mandaloriani sono dotati di un modificatore vocale, visore con realtà aumentata, sensori termici e di precisione in grado di renderli il perfetto strumento di comando di tutte le armi a corredo di un Mandaloriano.

Confezione

La scatola della replica del casco è realizzata in cartoncino pressato rigido e ricalca, come scritto poco sopra, quello delle action figure. Vi ricordate della figure del Mandalorian Loyalist che abbiamo recensito qualche mese fa? La particolarità di questo packaging è che non solo si limita al solo layout grafico ma ne richiama anche la forma dato che si è deciso di inserire il lato obliquo tipico di questa linea di action figure. Solitamente questo lato, sviluppato in verticale mostra una bellissima raffigurazione del personaggio, suddiviso in due parti da una linea obliqua con gradazioni tonali che vanno dal grigio al seppia. Anche gli altri non sono da meno, alcuni mostrano foto ufficiali del prodotto e una serie di disegni in stile wiframe come se fossero dei bozzetti di un progetto ingegneristico con tanto di indicazioni tecniche ma nella lingua di Mandalore (fighissimo).

Design e Funzioni elettroniche

Ma questo casco, esattamente, che fa? Immagino ve lo starete chiedendo. Allora, prima di tutto le funzioni elettroniche riguardano sia degli elementi luminosi interni al casco sia quelli di un accessorio intercambiabile che si può sostituire nel lato destro con una piccola torcia. Entrambi si attivano con un piccolo pulsante sul bordo interno del casco e per far si che funzionino bisogna prima rimuovere una placca laterale, svitare la protezione del vano porta batteria, inserire la batteria AA e richiudere il tutto. Una volta completata questa operazione i led interni sono già funzionanti e viene emessa una luce rossa da i due punti emittenti. Per far funzionare la torcia bisogna stare attenti a far combaciare bene i connettori o per il mancato contatto delle parti si rischia di non farlo funzionare (come avvenuto durante le riprese, ops!). Durante la sessione fotografica con più calma siamo riusciti a far combaciare bene le parti e quindi far funzionare anche la piccola torcia insieme alle due lucine rosse interne.

Videorecensione

Conclusioni

The Mandalorian Casco Elettronico prodotto da Hasbro per la linea The Black Series è davvero un prodotto ottimo che farà sicuramente felici i fan della serie televisiva. Per essere eccellente bastava qualche piccola funzione in più ma nel complesso ci possiamo ritenere più che soddisfatti dato che dal punto di vista delle linee e delle forme è fedele, proporzionato e facilmente indossabile. Noi al posto di Hasbro avremmo inserito anche un modificatore vocale come per altri elmi chiusi prodotti sempre da loro. Ok, le funzioni potrebbero sembrarvi poche nel complesso, tuttavia vi possiamo assicurare che un prodotto di questo tipo funziona benissimo anche così, il design stesso dell’oggetto supera abbondantemente ogni più rosea aspettativa, questo perché nelle foto ufficiali non dava per nulla l’impressione di essere così fedele a quello originale e decisamente meno “giocattoloso” di altri sempre prodotti da Hasbro per la linea The Black Series.