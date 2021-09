The Matrix Resurrections, torna attivo il sito What is The Matrix: trailer in arrivo

Fino a questo momento ne avevamo semplicemente sentito parlare, ma a quanto pare a breve potremo osservare il primo trailer ufficiale di The Matrix Resurrections. Infatti lo storico sito “What is The Matrix”, lo stesso utilizzato per pubblicizzare il franchise che ha cambiato per sempre il mondo del cinema nel 1999, è tornato attivo in queste ore con una nuova veste grafica. Un’operazione che ha preso vita, sicuramente, proprio in concomitanza con l’annuncio dell’arrivo del primo trailer di Matrix Resurrections, ovvero l’attesissimo quarto film della saga (che potete recuperare su Amazon).

The Matrix Resurrections: quando arriverà il trailer?

Sappiamo ufficialmente quando arriverà il trailer grazie al canale YouTube di Warner Bros. Il 9 settembre avremo le prime immagini ufficiali della pellicola che prosegue la fortunata saga di Matrix, a circa tre mesi dall’uscita del film, prevista per il 22 dicembre. Per quanto riguarda il sito, qualora decideste di collegarvi potreste scegliere una tra le due iconiche pillole rossa o blu e assumervi la responsabilità della vostra decisione. In realtà osserverete un’interessante spettacolo che la Warner Bros. ha preparato per tutti gli spettatori: uno dei circa 180.000 filmati totalmente diversi l’uno dall’altro del film. Vederli tutti è praticamente un’impresa impossibile.

Ecco il filmato promozionale:

Nel frattempo in giro per il mondo erano già stati avvistati dei video promozionali che preannunciano l’arrivo del primo trailer tra due giorni, ovvero proprio il 9 settembre:

マトリックス4の予告は2日後に公開される Matrix 4 trailer showing 2days ago in japantime pic.twitter.com/udvuvD5RGO — 通りすがりの伊賀栗 (@FFFFigaguri) September 7, 2021

Look what I saw on the London Underground today! 👀#MatrixResurrections pic.twitter.com/ncaywB3b26 — Rizzie (@Rizzie47) September 7, 2021

Ricordiamo che in The Matrix Resurrections, oltre al ritorno dell’amatissimo Keanu Reeves nei panni di Neo, vedremo di nuovo Carrie-Anne Moss come Trinity, Jada Pinkett Smith come Niobe, Lambert Wilson come Il Merovingio e Daniel Bernhardt nei panni dell’Agente Johnson, ci saranno Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Christina Ricci, Max Riemelt e Brian J. Smith. The Matrix Resurrections è stato scritto da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) ed è diretto sempre da lei mentre John Toll si occupa della fotografia.