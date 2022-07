Dopo il grande successo di The Batman, film diretto da Matt Reeves e uscito nelle sale quest’anno, c’è grande attesa attorno alla continuazione dell’universo narrativo ideato da Matt Reeves, sia sul grande schermo, sia in TV. Sono in molti a chiedersi se nel sequel tornerà l’Enigmista, interpretato alla perfezione da Paul Dano. Domanda a cui proprio l’attore ha voluto rispondere durante il San Diego Comic-Con.

Nel sequel di The Batman tornerà l’Enigmista?

Intervistato ai microfoni di IGN per promuovere il suo fumetto, Riddler: Year One, l’attore ha così dichiarato: “Ho speso l’ultimo anno a scrivere il fumetto perchè ho adorato il nostro film. Gotham, Batman, tutto perfetto. Volevo continuare a esplorare questo mondo. Se mi dovessero chiamare, accetterei in un attimo. Sarebbe divertente recitare assieme a un altro grande attore come Barry”.

In The Batman il suo personaggio condivide una breve, ma intensa scena con un paziente all”interno dell’Arkham Asylum. Paziente che poi è stato confermato essere il Joker, interpretato da Barry Keoghan, che in una scena tagliata è stato oggetto di un interrogatorio da parte del cavaliere oscuro. Considerando come nei fumetti DC il Clown principe del crimine e l’Enigmista abbiano più volte fatto squadra, un suo ritorno non appare improbabile.

Nella campagna promozionale di The Batman il regista Matt Reeves aveva svelato di aver scritto il personaggio dell’Enigmista appositamente per Paul Dano. Alcune scene molto intense, tra l’altro, hanno provocato all’attore diverse notti insonni, ma il risultato finale è stato particolarmente apprezzato da critica e pubblico.

In Riddler: Year One, in uscita a ottobre, viene esplorato il passato dell’Enigmista e mostrato come il contabile Edward Nashton sia passato dall’esser un semplice signor nessuno di Gotham a nemesi di Batman, portandoli all’inevitabile scontro visto nel film. Tornando a The Batman, invece, il produttore Dylan Clark aveva dichiarato che ci sarebbero voluti meno di cinque anni per vedere il sequel sul grande schermo.